Se tata de una nueva tendencia en coloración que lleva los tonos nude a tu pelo.

Hemos visto que los tonos nude se han transformado en un verdadero must para nuestras uñas, labios, maquillaje de ojos, e incluso, ropa. Pero lo que no habíamos visto –o al menos no tanto todavía– era que llegara al pelo, ¡hasta ahora!

El reconocido estilista y colorista profesional Jean Bohus, que es uno de los pioneros en aplicar esta técnica en Chile, nos explicó que se trata de mezclar varios pigmentos para lograr un efecto pastel muy suave. "La idea es tener un tono base que vendría a ser el color natural, más dos a tres pigmentos. Qué quiere decir, que se mezclan dos a tres capas de colores distintos, donde al juntarse, crean un color y un efecto nude. Se usan bases poco más toffee, el rubio más pastel y todos los colores que sean de la gama del nude", cuenta.

Para lograr este efecto, se debe tener bastante experiencia en coloración ya que implica bastante técnica. "Lo que tiene que hacer el colorista es crear el color nude, porque ese tono en sí, no existe en un tubo de tintura. Es ahí donde surge el desafío de mezclar pigmentos para crear estos tonos que son más suaves y pasteles", explica Jean.

La gracia de esta tendencia es que a todas las mujeres les queda bien, lisas, crespas, rubias y morenas y lo mejor, es que no tiñe desde la raíz, por lo que no te vuelves esclava de la peluquería. "Además es un color soft, por ende más sublime, no tan llamativo, pero sí elegante. Está en la escala de marrones, toffee y rubio nude", agrega.

La chilena Camila Recabarren se sumó a esta tendencia con excelentes resultados

