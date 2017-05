Con más de un millón de suscriptores en su canal de Youtube, la maquilladora colombiana es un fenómeno que traspasa fronteras, sorprendiendo por su versatilidad para cambiar radicalmente de un look a otro.

Por: Erika Cabrera

Vino a Chile con un obejtivo: inaugurar la primera tienda NYX Professional MakeUp en Chile, donde además se reunió con sus fans y entregó detalles de su impresionante trabajo. ¿Quién es Laura Sánchez? El 2016 ganó el concurso NYX Face Awards –que este año se realizará en Chile– a partir de lo cual arrasa en redes sociales con sus tutoriales de maquillaje. "Me encanta lo que hago, pero ser una youtuber ni siquiera estaba en mis planes lejanos", cuenta la colombiana de 26 años.

A tu juicio ¿qué marca la tendencia en el makeup 2017?

Siento que el iluminador está súper de moda, todo el mundo quiere aprender a usarlo. También los labios mate pero sin que queden demasiados secos, las cejas gruesísimas, y las pestañas voluminosas. Y en cuanto a colores, depende dónde estés. Siempre recomiendo pensar en lo que ves en la naturaleza. Por ejemplo aquí en Chile están en otoño, tonos cafés, naranja, vino tinto; en eso tienes que inspirarte para saber qué maquillaje usar y qué ropa ponerte.

¿Qué es para ti el maquillaje?

Un arte, y la idea es que te diviertas haciéndolo. Que aquello que elijas te haga sentir bien y segura. Por lo tanto, no porque la moda sea tener las cejas azules, las vas a llevar igual si te sientes incómoda. Esa no es la gracia de maquillarse. Siempre digo "inténtalo en tu casa, practícalo, y si te sientes cómoda, sal a la calle". O sea, si tu personalidad aflora más con los labios morados, entonces úsalos.

En Latinoamérica todavía falta un poquito, pero creo que paso a paso la gente va a ir atreviéndose a usar colores diferentes y a entender que el maquillaje al final del día te lo vas a quitar. Es decir, no es permanente. Además, ya hay marcas que han incluido labiales en azul o morado, por ejemplo. Antes pensábamos que el labial tenía que ser rojo o natural, pero claramente hay muchas más opciones.

"Estudié Maquillaje Artístico para aprender la colorimetría. Por ejemplo, para mí lo obvio para taparme las ojeras era ponerme un color más claro al del tono de mi piel. Sin embargo, después de estudiar entendí que hay colores que cancelan a otros, por ejemplo, el rojo y el verde, al ser colores opuestos. Entonces, si tienes un granito rojo, te lo tapas con un corrector verde, y éste cancela completamente el color. Lo que no ocurre cuando usamos un corrector más claro; no se tapan las ojeras, ¡sino que se vuelven grises!".

¿Qué hacer entonces?

Lo mejor es usar un corrector más rosadito o amarillito, en vez de uno blanco. Y respecto a las cejas, nunca deben ser negras. Aunque tu pelo sea negro, usa diferentes gamas de café.

¿Algún truco para lucir una piel perfecta?

Sí. Utilizar una base o polvo que sea adecuado para tu tipo de piel. Porque si tienes una piel súper grasa y te compras una base que está hecha a base de aceite, pues te va a ir muy mal. Entonces es fundamental, como primer paso, identificar el tipo de piel de cada una. Y segundo, usar un tono de base que se difumine bien en tu cuello.

Errores más comunes que cometemos al maquillarnos:

Lo del corrector de ojeras es uno. Y aunque en persona tal vez no se vea tan mal, si alguien te toma una foto con flash vas a salir como si tuvieras puesto un antifaz blanco. Otro, cuando estás aprendiendo, es intentar usar colores que no están en la misma familia. Yo lo hago todo el tiempo, por ejemplo, me pongo rosado y lo difumino con azul, pero porque ya tengo experiencia haciéndolo. Sin embargo, si no sabes difuminar se puede ver terrible, por lo que es mejor mantenerse en la misma gama. O sea, si vas a usar rosado, elige rojo, y si vas a usar naranjo, elige café. Así es mucho más fácil maquillarse y aprender a difuminar.

¿Hay reglas estrictas en el maquillaje?

Sí, pero no las sigo, como podrás ver. Una que detesto, por ejemplo, es que si tus ojos van fuertes, tus labios deben ir naturales o viceversa. Tampoco estoy de acuerdo con que el tipo de rostro perfecto sea el ovalado. Para mí el maquillaje es un arte que no necesita seguir reglas; con tal de que te sientas cómoda y feliz, está todo bien.

¿Cómo defines tu estilo?

Es muy variado. Hay días en que me siento más femenina y me gusta usar colores rosaditos o pasteles, pero hay otros en que prefiero el negro y las prendas más rockeras, como tachas y botas. Por lo tanto, siento que no tengo un estilo definido; lo que me ayuda mucho también con mis videos, porque así puedo crear diferentes looks y llegar a personas diversas.

Nuevas oportunidades

Desde que abriste tu canal en Youtube, ¿cuánto ha cambiado tu vida?

La verdad es que ha sido un proceso tranquilo y nunca me he sentido incómoda por el hecho de ser reconocida. Digamos que no ha sido un cambio brusco, pero sí muy bonito saber que hay gente que me sigue porque le gusta mi trabajo.

¿Cómo es el día a día de una youtuber?

¡Intenso! No es solamente subir un video, sino grabar, editar, arreglar luces, expresar un tema y luego estar todo el día contestando comentarios, leyendo qué quiere ver la gente y subiendo contenido a las otras redes sociales. O sea, es un trabajo que te mantiene activa desde que te levantas hasta que te acuestas, pero me encanta; lo hago con muchas ganas.

¿Estás cumpliendo un sueño?

Totalmente. Siempre me gustaron los efectos especiales y por eso estudié Maquillaje Artístico, pero lo de las redes sociales fue algo que descubrí en el camino, y me gustó. Ser una youtuber ni siquiera estaba en mis planes lejanos.

El año pasado ganaste el concurso internacional de maquillaje NYX Face Awards, ¿qué recuerdas de esa experiencia?

¡Fue increíble! Cuando me inscribí jamás pensé que iba a ganar, porque el concurso se hizo en Estados Unidos y todo el mundo participaba en inglés, excepto yo que era latina y hablaba español. El caso es que lo tomé para darme un reto a mí misma, y finalmente el talento se impuso sobre cualquier cosa. Ojalá otras chicas latinas también se lancen a perseguir sus sueños.

