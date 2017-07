Las fotos del día más importante de tu vida, pueden ser de película de terror si fallas en el maquillaje.

El maquillaje es un arte y a las mujeres nos encanta conocer todas las técnicas para lograr vernos espectaculares en nuestro día a día. Por eso, cuando piensas en el maquillaje, todo se centra principalmente en los labios y los ojos, ¿verdad? Sin embargo, por más que muchas veces intentemos aprender todas las técnicas y queramos vernos perfectas hay cosas que pueden fallar, al momento de maquillarnos. Por eso, hoy hicimos una lista de aquellos errores que podemos cometer al momento de preparar nuestro maquillaje para los ojos y los labios, así que evita estos errores y sigue estos consejos para que te veas perfecta.

1. Falta de hidratación

Muchas veces al maquillarnos olvidamos que un paso muy importante en esto, es la hidratación de nuestros labios y simplemente lo dejamos para último momento o no lo hacemos. Así como aplicamos cremas en el rostro para preparar la piel, en la rutina de maquillaje es importante también usar un bálsamo de labios como primer paso para que, al momento de maquillar nuestros labios, dicho bálsamo ya haya hecho efecto y tengamos unos labios hidratados listos para el labial que deseamos usar. Por el contrario, cuando olvidamos este paso tan primordial, podemos encontrar nuestros labios difíciles de manejar, con pellejitos y en ocasiones irritados.

2. Pintalabios hasta en los dientes

El terror de toda mujer, sonreír y tener labial en los dientes o que el labial se mueva de nuestros labios y terminemos luciendo como un payaso. Esto ocurre cuando no nos percatamos de los excesos al aplicarnos pintalabios. Por eso, es importante el uso de delineadores de labios para no salirnos del área a la hora de maquillarnos, también es muy importante revisar si hay cualquier exceso de labial que pueda manchar nuestros dientes y hacernos pasar un mal rato.

3. No apliques el labial directo

Ya que hablamos de excesos con el pintalabios, es importante saber que, si aplicas los labiales de forma directa, corres más riesgos de que te pasen las cosas terribles de las que ya hablamos hace un rato. Por esto se diseñaron pinceles que te dan más seguridad a la hora de usar el producto, ya que tendrás más control sobre el labial que estas aplicando, de qué manera y en qué lugar, además la aplicación es más uniforme y precisa con el uso de un pincel e incluso te ahorra la aplicación previa de un delineador ya que con el mismo pincel puedes hacerlo.

4. El delineador no siempre es tu amigo

En cuanto al maquillaje de los ojos, sabemos que un buen delineado hace la diferencia, nos hace ver más despiertas y alegres, enmarca nuestra mirada y nos hace lucir siempre bellas. Incluso si usas muy frecuentemente este producto en tus ojos, te darás cuenta de que la gente te ve diferente cuando no lo utilizas durante un tiempo.

Aunque es un elemento indispensable en nuestro kit de maquillaje, debemos aceptar que a veces se torna en contra de nuestra apariencia, como cuando decidimos delinear nuestra línea del agua con colores oscuros como el marrón y el negro que sin saber que estos crean en nuestro rostro la sensación de tener ojos más pequeños, o apagados, así que lucimos cansadas, con la mirada dormida. Por esto, es mejor no hacer nada en la línea de agua para no cerrar la mirada y conseguir un efecto y una apariencia que en realidad no queremos proyectar. Otra buena opción si quieres hacer lucir mejor tus ojos es hacer lo contrario, delinear la parte de arriba como siempre, pero en la línea de agua usar colores más claros como el color crema, beige o incluso color blanco, esto aportará continuidad al ojo y parecerá que estos son más grandes o están más abiertos y despiertos.

5. No tener maquillaje a prueba de sentimientos

Sabemos muy bien que cuando utilizamos maquillajes muy cargados por lo general estos van acompañados de eventos y días muy importantes en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos. Por esto, el llanto y las lágrimas de seguro estarán presentes, así que es importante que nuestro maquillaje esté preparado para resistir la nostalgia, alegría y demás sentimientos que tengamos en estas fechas especiales. La idea de un rímel que se esté escurriendo por los pómulos junto con las lágrimas es simplemente aterradora.

6. Destacar las ojeras

No es que esto de destacar las ojeras lo hagamos intencional, simplemente no conocemos la manera correcta de cubrir las ojeras según el color que estas tengan, por ejemplo, si el color de estas es morado, el color con el que se corrigen es amarillo, si son azules se corrigen con tonos naranja y si son verdes con tonos rojizos. Lo importante aquí es entender que no se trata solo de cubrirlas sino de neutralizar con estos colores, según corresponda, para luego si aplicar corrector o iluminador.

También es importante saber que no solo corremos el riesgo de destacar las ojeras por una mala corrección de color, también hay quienes se aplican corrector y este se acumula en los pliegues de del rostro, cada vez que sonreímos o levantamos nuestros pómulos, así que es importante analizar qué productos van con nuestros tipos de piel, si esta es grasa o seca, sí debemos hidratarla o por el contrario necesitamos productos que le den un efecto mate, de tal forma que estos se fijen, no se muevan ni se acumulen en el transcurso del día.

No cometas estos errores al momento de maquillarte y seguro te verás espectacular, resaltando cada una de tus características y luciendo ideal en el día a día o con los maquillajes más especiales, en los momentos en los que ese evento especial lo necesite.

