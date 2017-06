Una manera de promover el amor por nuestro cuerpo tal y como es.

Diversas marcas de moda y belleza han estado envueltas en la polémica debido a su manía por editar las fotos de sus modelos, todo para evitar que sus "defectos" salgan a la luz. Para contrarrestar los daños que esta practica ha causado entre las mujeres (principalmente baja autoestima), la marca ASOS decidió mostrar a sus modelos sin retoques y luciendo sus estrías.

En varias de las imágenes en las que la marca promociona sus trajes de baño,las mujeres que los modelan lucen sonrientes y felices, esto pese a que sus estrías están totalmente expuestas.

Cientos de usuarias en Internet notaron este detalle y aplaudieron que las modelos aparezcan sin retoques en las imágenes. También resaltaron que las estrías son marcas que la mayoría de las chicas tenemos y que no deberíamos sufrir vergüenza por ello.

As someone who has always been ashamed of her stretch marks & felt I was the only 1 of my friends to have them, @ASOS are my #MVP! #asos ❤️ pic.twitter.com/nVbtg3p8Hr — ❤️AffairWithBeauty💋 (@LoveaffairwithB) 29 de junio de 2017

I honestly love asos for not editing out their models stretch marks 👏 pic.twitter.com/ls070aY8gn — baby nymph~ (@LilmskittenMFC) 26 de junio de 2017

Can't believe how crazy that tweet went🙊 So happy that so many beautiful women are feeling much more positive about our bodies now👯 #asos — Amy🦄 (@amyrowlandsx) 29 de junio de 2017

¿Qué opinas de la iniciativa de esta marca? ¿La apoyas?

