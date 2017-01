No es el hilo negro, pero te ayudará a que te veas fenomenal

Por Andrea Sánchez

Una de las tendencias de moda que sin duda me conquistó, fueron los labios mate en colores intensos. He de confesar que me hacen sentir sexy, pero hacer que siempre se vean perfectos no es tarea sencilla.

Los lipsticks mate tienden a resecar los labios pues no son cremosos. No importa la marca que sean, he usado una línea de MAC y otros que adquirí en un bazar y en ambos casos, los labios se ponen secos luego de su aplicación, por eso aquí van unos consejos que no deben perder de vista.

Bálsamo

Siempre debes usar bálsamo, así darás un extra de hidratación a tus labios. Lo mejor es que sea incoloro, es decir, de los que sólo te agregan humectación, el de Sephora y el de The Body Shop de coco, son buenos y poco grasosos.

Pon un poco de corrector

Luego del bálsamo pon un poco de corrector. ¿La razón? Te ayudará a que el lipstrick corra mejor y a definir la forma de los labios, hacer esto hará que tu labial dure más tiempo, te lo aseguro.

Pon dos capas

No sé si a ti te pase, pero muchas veces no tenemos tanto tiempo para usar delineador, por ello opta por utilizar lipstick tipo gloss, no el de barra. Con la ayuda de aplicador, podrás definir tus labios y aplicar dos o tres capaz dependiendo de la intensidad que quieras darle.

Déjalo secar

Para que dure más, debes esperar a que cada capa seque a la perfección. Cuando te apresuras y no dejas el tiempo necesario entre capa y capa puedes hacer que los grumos aparezcan y nadie quiere eso, créeme.

Ojo con la salud de tus labios

Todos los días, pase lo que pase, desmaquíllate a la perfección, así evitarás que tus labios se tornen opacos. Usa bálsamo por las noches, y exfolia tus labios una vez por semana.

