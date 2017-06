Modelo y ex "chica del Tiempo", acaba de protagonizar una campaña publicitaria para la marca Flores, en la que trabajó por primera vez con su hija menor.

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Mamá y trabajadora. Odio la mentira y la injusticia (52 caracteres).

Qué prefieres, ¿mani o pedicure?

Manicure, las uñas con una bonita forma y color son sinónimo de femineidad.



Describe tu rutina básica de belleza:

Todo comienza con la preparación de la piel. El agua micelar y el protector solar con color de Avène, son básicos para mi rutina.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Lo aprendí hace poco: utilizar primero agua termal, porque hace que el maquillaje me dure todo el día.

Pasan los años, y no lo puedes abandonar. ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

Las cremas, ¡me encantan, no las puedo dejar por ningún motivo! Desde el contorno de ojos hasta el anti-age...

Deporte o ejercicio favorito para mantenerte:

La verdad es que soy muy floja, no hago nada, con la alimentación me mantengo.

¿Y la mejor crema para tonificarlo?

No uso crema para tonificar, siempre ando con el tiempo justo, así es que salgo de la ducha, me visto y estoy lista.

Zona del cuerpo que es tu "pesadilla":

Lo que menos me gusta de mi cuerpo son las piernas, pero no es una pesadilla para mí.

Infaltables de tu neceser/cosmetiquero de viaje:

El agua micelar de Avène, sirve para refrescar y limpiar, lo uso como primer, es fantástica.

Aroma preferido:

Amo el olor a tierra mojada, me transporta a mi infancia.

¿Tu mayor arma de seducción?

La personalidad, y para momentos especiales siempre me ayuda un buen conjunto de lencería...

Peor error estético que has cometido:

Lo cometí hace 18 años, cuando estaba embarazada de mi hija mayor. Me corté el cabello corto, ¡fatal!

Alimento imprescindible en tu dieta:

Mi must have es sin duda el Maqui Berry, de Nativ For Life, lo consumo en el desayuno. En todo momento, en realidad, lo adoro.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Ninguno, como de todo.

