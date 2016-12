No todo se lo deben al gimnasio y a la genética, también tienen pequeños secretos para verse fenomenales comiendo delicioso.

Por Andrea Sánchez

Si hay algo que debemos reconocerle a las modelos de lencería de Victoria's Secret es que, además de pasar horas en el gimnasio y en spa cuidando su cuerpo, son muy estrictas con su dieta. Seamos honestas, aunque desearíamos tener las curvas de Alessandra Ambrosio, a veces nuestra dieta no ayuda mucho.

Kendall Jenner es una de los modelos jóvenes que más furor esta causando alrededor del mundo. Su belleza y elegancia son su sello distintivo, pero lo es también su cuerpo que si bien luce delgado, siempre se ve torneado. El secreto está en una alimentación balanceada.

Kendall dijo a Vogue Australia que algunas de sus colaciones saludables son fruta fresca, cereal, leche de almendras pan y agua, algo normalmente sano y común, seguro tú comes estos alimentos como parte de tu dieta.

Lo que la hermana de Kim Kardashian también reveló fue que come otras cosas que no son 'tan saludables' como mantequilla de almendras, una barra de chocolate Twix, guacamole y chips, no es el que tradicionalmente se conoce en México, que lleva picante, se trata de una mezcla se aguacate, tomate, limón y cilantro, que concentra unas 160 calorías y muchas grasas buenas. También come hummus y zanahorias. El primero es una fuente importante de fibra y grasas buenas que contrarresta el envejecimiento prematuro. Las zanahorias son fuente de fibra y betacarotenos, sustancias que son perfecta para perder peso y prevenir enfermedades.

