Por Andrea Sánchez

Emma Watson le dio una entrevista al sitio 'Into The Gloss' en el que habló acerca de algo más que feminismo. La joven actriz, uno de los rostros más bellos de la pantalla grande, habló sobre su rutina de belleza, qué productos utiliza y cómo le hace para verse espectacular.

Ser feminista no quiere decir que dejarás de arreglarte, que le dirás adiós a la depilación, es decir, si es tu decisión está bien, pero Emma gusta de maquillarse y ha cambiado un poco en cuanto a los productos que utiliza, dijo que recientemente ha cambiado los productos que usa en su rostro y cuerpo y los ha cambiado por productos amables con la naturaleza y sostenibles. Ahora se preocupa más por lo que se pone, así como elige su ropa, lo hace con las marcas que pone en su piel.

Maquillaje

Emma opta por usar colores de base lo más cercano a su piel, dijo que cada día ha aprendido a amar sus pecas y que procura no esconderlas, de hecho pidió en la filmación de 'La Bella y la Bestia' este rasgo fuera respetado. Utiliza productos de 'The Body Shop', de RMS y Lily Lolo.

Cuidado de la piel

Emma no ha perdido de vista que lo más importante es tener una piel saludable por eso declaró que no importan lo tarde que llegue a su hogar, siempre limpia su piel y la hidrata para lograr una piel espectacular. De hecho dijo que a los 15 tenía una piel muy descuidada y que partir de entonces decidió ser más estricta con su rutina de belleza. Usa Evolved, un tónico limpiador hidratante y la mayoría de los productos de cuidado de la piel de esta línea. Declaró disfruta muchísimo del baño por eso usa el CO Bigelow Apothecaries, un tónico que ayuda a relajarla. También utiliza un baño de pétalos de rosas con leche inspirado en Cleopatra.

Cabello

Watson tiene varios mechones pelirrojos, así que para unificar el color de su cabello opta por los productos de Maria Nila, elaborados sin paralelos y con ingredientes naturales. Además, sus envases son en carbono neutro.

