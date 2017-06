Con estas ideas lucirás arreglada en poco tiempo.

Por Dayana Alvino

El cabello corto es una de las tendencias de moda que llegó para quedarse. Si tú decidiste unirte a esta moda seguramente estás más que feliz con el hecho de que no necesitas peinarlo para lucir arreglada (cosa que te ahorra mucho tiempo en las mañanas).

Sin embargo, existen ciertas ocasiones en las que has querido o necesitado peinarte para lucir con un look diferente (como cuando vas a ir a la boda de tu mejor amiga) y no has sabido cómo –eso es triste–. Para que eso jamás te vuelva a pasar, te compartimos algunos peinados para cabello corto que puedes replicar.

Moño trasero

Gorgeous In awe of this hair color and style by @nealmhair #Number4HairCare (Link in Bio) Muah! #vegan#hairgoals#hairoftheday#hairvideo#hair#hairstyle#hairstylist#hairstyles#hairinspo#hotd#salon#haircolor#instabeauty#updo#hair_videos#instavideo#styleartists#braids#braidinspo#lob#shorthair#hairenvy Una publicación compartida de Official Number 4 Hair Care™ (@number4haircare) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 1:42 PDT

Recogido

#Repost @hair_by_pelerossi ・・・ Short hair up style on my coworker @hairby_hayle #hairbypelerossi #shorthairstyles #shorthairupdo #shorthairbraids #shorthairstyle #braidsforshorthair #updoforshorthair #halfuphalfdown #halfuphalfdownhairstyle #modersalon Una publicación compartida de Pink Mullet Salon (@pinkmulletsalon) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 2:58 PDT

Trenzado en V

hair goals 😍 ••• look created by our student @hairbyhasena Una publicación compartida de Donato Academy (@donatoacademy) el 9 de Feb de 2017 a la(s) 12:29 PST

Top Knot

Trenza de lado

