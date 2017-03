Las brochas y esponjas son cosa del pasado

Por Andrea Sánchez

Desde hace varios meses hemos visto cómo han evolucionado las formas para aplicar maquillaje. Primero fueron las esponjas de diferentes materiales y texturas las que buscaron apropiarse del gusto de las mujeres, luego vinieron los pedazos de silicona para un maquillaje terso. Ahora, los vibradores se vuelven una alternativa.

She's a beauty 😍 @lenee_marie using @lauramercier silk creme foundation with the pro edition applicator in rose gold ❤️ Una publicación compartida de Color Me (@colormeinsider) el 9 de Dic de 2016 a la(s) 12:31 PST

No, no te preocupes, no se trata de juguetes sexuales, sino de un producto que está cautivando internet pues es una especie de vibrador con una esponja en la punta que promete ayudarte a tener una cobertura completa, sin imperfecciones ni ninguna huella de la esponja. Lo mismo puedes usarlo para hacer contouring que para aplicar una base ligera.

⚡️⚡️Brand new ROSE GOLD foundation applicator now available @nordstrom see link in bio to shop!⚡️⚡️ #regram from @makeupbyjenny Una publicación compartida de Color Me (@colormeinsider) el 25 de Oct de 2016 a la(s) 8:19 PDT

Su uso es muy sencillo, sólo aplicas el maquillaje en la esponja, activas el vibrador y con solo moverlo por tu rostro obtendrás resultados fenomenales. Se puede usar con polvos sueltos y maquillaje líquido.

