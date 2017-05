Se ha vuelto viral por su estupenda forma de maquillarse

Por redacción Nueva Mujer

Algunos niños son prodigios de las matemáticas, o tocan un instrumento musical como los mismos ángeles, pero ninguno posee el talento del pequeño Jack, @makeuupbyjack en Instagram, que se maquilla a la perfección, logrando looks y estilos que muy pocas podemos lograr.

Su cuenta tiene más de 50 mil seguidores y ha conseguido mucha popularidad por lo talentoso que es y lo impecable de cada una de sus propuestas. Además de maquillarse, ha recreado el makeup stylist de famosas como Ariana Grande y sí, es un prodigio de la base, las sombras y el delineador.

A través de redes sociales ha logrado mucha popularidad, pero los comentarios negativos no se han hecho esperar. Hay quienes critican a sus padres por permitir que haga cosas que no van con su género. Por supuesto que esto no lo ha detenido y sigue triunfando pues el talento no sabe de tabúes.

Black smokey eye #makeupforboys #makeup #makeupbyjack #blinded #highlighter #smokeyeye #makeuphasnogender Una publicación compartida de JACK 💄🤳🏻🍩🇬🇧 (@makeuupbyjack) el 10 de May de 2017 a la(s) 9:32 PDT

Second attempt at drag! I still don't think it's drag enough!!! #dragmakeup #mua #makeup Una publicación compartida de JACK 💄🤳🏻🍩🇬🇧 (@makeuupbyjack) el 21 de Abr de 2017 a la(s) 5:34 PDT

