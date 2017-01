Tapar las canas, ya no es sinónimo de tinturar. Ahora hay otras alternativas que pueden ayudarte a cubrirlas.

Todas hemos sufrido alguna vez de falta de tiempo para nosotras mismas, o dejado en último lugar el cuidado propio por cumplir con nuestro trabajo, hijos, pareja, etcétera. Un ejemplo típico de esto es cuando notamos el crecimiento de las canas, ¡justo 2 minutos antes de salir a una reunión importante, matrimonio, fiesta o algún evento al que no podemos llegar así!

En minutos de desesperación buscamos soluciones desesperadas, como pintar las canas con máscara de pestañas –que las deja tiesas y poco naturales– o recurrir al delineador de ojos para intentar disimularlas, logrando únicamente maquillar el cuero cabelludo, sin tapar las canas. Incluso he visto otras ideas aún más desesperadas –como pintarlas con carbón, sombra de ojos e incluso lápices de colegio de los hijos– en general todas con resultados desastrosos, como un color totalmente distinto al resto, con un pelo duro y opaco, cuero cabelludo pintado y, en el peor de los casos, mujeres que por la transpiración han sufrido la vergüenza de ver una gota negra cayendo por el rostro.

Ahora bien. Para todas quienes han recurrido alguna vez a medidas de este tipo, hay soluciones específicas especialmente diseñadas para este problema, de manera que camuflar las canas se hace de manera rápida, fácil y natural, sin riesgos de ser descubiertas.

En particular he visto tres formatos con buenos resultados. El primero es en polvo, que viene con pincel propio y sirve tanto para disimular las canas como para maquillarse las cejas. Hay en diferentes tonos –por lo que seguramente hay uno muy parecido al tuyo– y permite dibujar los visos o reflejos con un tono más claro. Se aplica directamente en el crecimiento de las canas, de la raíz hacia las puntas, pero siempre pegado al cuero cabelludo. Algo muy bueno de este formato es que en general no mancha la piel o el cuero cabelludo, se ve muy natural y dura hasta el siguiente lavado con shampoo, por lo que si transpiramos, nos mojamos con lluvia o algo por el estilo, no debiera haber ningún tipo de problema.

Otro formato son los lápices para tapar canas, el que requiere un poco más de precisión que el de polvo, ya que debemos tener cuidado con no manchar la piel o cuero cabelludo. Hay menos variedad de tonos, pero tiene la ventaja que, una vez aplicado, mayor durabilidad tiene sobre las canas.

Finalmente están los spray que disimulan el crecimiento de las canas. Una gran ventaja de estos es su rápida aplicación, variedad de colores y lo natural que queda el efecto al camuflarse el tono del spray con el natural del cabello. Obviamente es muy importante elegir el más parecido al propio para que se vea real. Eso sí, es importante tener cuidado ya que la aplicación puede ser poco precisa, además de mancharse la cara. Lo bueno es que si ocurre sale muy fácilmente, no así del cabello, donde se adhiere hasta el siguiente lavado. El spray funciona muy bien cuando se tiene muy poco tiempo y se requiere tapar las canas rápido.

Ahora que ya sabes que existen opciones ideadas especialmente para disimular tus canas; no hay excusa para lucir el crecimiento de éstas o para taparlas con métodos poco sanos que no se ven naturales y que pueden derivar en un resultado peor que lucir el crecimiento. Ahora bien, si te gustan tus canas, ¡lúcelas!, pero de manera cuidada y en todo el pelo parejo, ya que sólo un par de centímetros de crecimiento de canas da un aspecto descuidado.

