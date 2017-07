Tu rostro puede sufrir las consecuencias de los excesos.

Por Dayana Alvino

Para muchas de nosotras salir a una fiesta y no beber alcohol es casi imposible. Aunque sea un sólo trago, pero lo hacemos. Y es algo que (si no nos excedemos) no está mal. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta, como el daño que los tragos pueden hacerle a nuestra piel.

De acuerdo con la doctora Sam Bunting, dermatóloga y presentadora de Extreme Beauty Disasters (un programa de TLC), a largo plazo el alcohol puede provocar inflamación y resequedad de la piel, enrojecimiento, capilares rotos, entre otros problemas.

En una entrevista con Cosmopolitan, Bunting clasificó las bebidas alcohólicas que más daño ocasionan a la piel y te las compartimos a continuación.

1. Vino tinto

Bunting explica que el alcohol promueve la apertura de los vasos sanguíneos de la piel, por lo que le provoca enrojecimiento. Eso es aún peor con el vino, debido que éste también es un liberador de histamina (hormona que causa que te sonrojes).

2. Margarita

"Una margarita es como un doble golpe, debido al peligroso dúo de azúcar y sal", afirma la doctora Sam. Al beberla puede provocar mirada hinchada (esa que asociamos con la resaca), además de promover el envejecimiento de la piel.

3. Mojito

Esta bebida contiene mucha azúcar (por el jarabe, jugo o los mezcladores), el cual conduce a la inflamación sistémica, indica Bunting. Eso lleva a un mayor envejecimiento de la piel, sí, significa arrugas; y a la aparición de acné (por el aumento de insulina en la sangre).

4. Vino blanco

La doctora Bunting revela que "el vino blanco es rico en azúcar, que conduce a la inflamación sistémica, eso significa que, en última instancia, contribuye al daño celular y al aumento del envejecimiento de la piel". Y esta bebida tiene cero beneficios para la dermis.

De acuerdo con Bunting, el Gin Tonic o Vodka Tonic, la cerveza y el tequila son las bebidas alcohólicas que pueden ser menos dañinas para tu piel, debido a que contienen poca azúcar. Aunque esto no significa que debas excederte con ellas.

