A todas nos ha pasado alguna vez

Por Andrea Sánchez

A todas nos ha pasado, luego de un día utilizando una 'ponytail', el dolor de cabeza se apodera de nosotros y tenemos la sensación de que nos duele el cabello, pero no, no se trata de eso. De acuerdo con los publicado por la doctora Angela Lamb, especialista en dermatología, "los folículos pilosos son los primeros receptores de las sensaciones" y al tensarlos dan la sensación de dolor.

Cuando usas el cabello amarrado, hay presión sobre la raíz del folículo, por eso tiendes a sentir dolor. Así que la próxima vez que tu mamá te diga que usas el cabello demasiado tenso, está en lo correcto. "Las terminaciones nerviosas se acostumbran a que el cabello esté en determinada dirección, entonces, cuando liberas a tu cabello de la presión, el cuero cabelludo está más sensible de lo normal".

Los efectos a mediano plazo van desde la pérdida parcial del cabello hasta el cabello quebradizo y en casos más extremos algún tipo de alopecia. Trata de no utilizar objetos metálicos en el cabello, no lo amarres cuando aún está mojado, no lo cepilles con fuerza y tampoco lo sujetes muy fuerte.

