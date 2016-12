La clave está en su alimentación.

Por: Redacción de Nueva Mujer

Hace apenas cinco meses que la conocida periodista, Carmen Dominicci, cumplió sus 50 años y una manera de celebrarlos fue protagonizando la portada de la revista Buena Vida en traje de baño. En aquel entonces causó sensación por tener el cuerpo tan saludable y tonificado a su edad.

¿Su secreto? La ahora trotamundos confesó en su blog que son muchas las personas que se le acercan haciéndole esa pregunta y ella les contesta abiertamente que "se lo debo a mi alimentación". Según explicó, hace 14 años se convirtió en pescetariana, una régimen alimenticio similar al vegetariano, pero que no excluye el consumo de pescados y mariscos.

"El 80 porciento de cómo uno luce no depende de cuanto ejercicio hagas, depende de lo que tú comes. Ahí es que te das cuenta de cuán importante es aprender a comer. La genética tiene un porciento pequeño, pero puedes tomar el control de tu cuerpo. La mujer no se debe rendir. Tenemos que ponerle freno a las excusas. Es posible hacerlo", dijo en una entrevista con People en Español.

Para cubrir el 20 porciento restante, Dominicci se ejercita regularmente y añadió a El Universal que practica el ciclismo tres veces por semana para mantenerse activa y llena de energía todo el tiempo.

