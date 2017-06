Esta semana nuestra columnista de belleza capilar Margarita Larraín nos cuenta qué trucos conoce para hacer crecer más rápido el pelo.

Muchas mujeres me han preguntado qué pueden hacer para que les crezca el pelo, porque aseguran que no les crece hace años. La verdad es que en la mayoría de los casos esto no es así, sino que sucede algo distinto que hace pensar que el pelo no crece.

La gran mayoría de las chilenas prefieren usarlo largo, por lo que ver que no aumenta su longitud es un problema bastante común y desagradable para muchas, más aún cuando nos vemos obligadas a cortarlo porque las puntas ya no dan más de secas, abiertas, opacas y dañadas.

Lo que normalmente ocurre es que crece con bien, pero no notamos un cambio en el largo porque las puntas se van quebrando por lo desgastadas y dañadas que están, provocando que nunca logremos tenerlo hasta donde queremos. Aquellas que se tiñen lo saben muy bien, porque al pasar el tiempo comienzan a aparecer las raíces del color natural (o canas), señal evidente de que el pelo sí crece, pero no se nota en el largo debido a este quiebre de las puntas.

He escuchado cientos de tips o trucos para "potenciar" el crecimiento, como agregar al shampoo pastillas anticonceptivas molidas, cortarse el pelo con luna creciente, usar shampoo veterinario destinado a los caballos, etcétera. Si bien no todos funcionan, debo reconocer que hay un truco que sí resulta: utilizar shampoo para caballos. El problema es que el pelaje del caballo es muy diferente al cabello humano, por lo que obviamente no es recomendable utilizarlo.

Por suerte para nosotras, L'Oréal Professionnel acaba de lanzar una nueva línea llamada Inforcer, la cual favorece un largo sin límites gracias a sus componentes de Biotina y Vitamina B6, que mejoran la fuerza y resistencia del pelo, aportan brillo, protegen contra quiebres, evitan la caída, promueven la circulación sanguínea y estimulan el metabolismo protéico para fortalecer la fibra capilar, logrando que el cabello crezca más fuerte y sano.

El brushing, alisado y cepillado son sólo algunos de las acciones que normalmente hacemos y que fragilizan el cabello, y esta gama de productos evita que en las puntas aparezcan esos "puntitos blancos" que al tirar del pelo lo corta.

La línea cuenta con 4 productos –shampoo, acondicionador, máscara y Leave-in– los que, aparte de los beneficios que ya les conté, dejan el pelo con un aroma exquisito, brillante, liviano, suave, y rápidamente lo notarás más fuerte y sano.

¿Mi favorito? El Leave-in, que se aplica sobre el pelo húmedo recién lavado, en mechones, de medios a puntas y no se enjuaga, aunque también se puede aplicar en seco para peinar. Con él lo protegemos de las agresiones externas y facilitamos el desenredado (¡menos tirones que cortan el pelo!).

Entonces, si sufres porque no logras tener el pelo del largo que quieres, se te cae, quiebra, luce seco, débil u opaco, ya conoces la solución a tu problema. Toda la línea de productos Inforcer está BLOW Up.

