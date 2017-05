No tienes por qué sufrir, estos consejos te ayudarán a domar tus rizos.

Por Andrea Sánchez

Siempre lo he pensado, las mujeres de cabello rizado tienen una ventaja sobre las lacias. Piénsenlo. Si se lo proponen, pueden usar la alaciadora y tener un look completamente diferente. Mientras que si una mujer con cabello lacio quiere ser china, no conseguirá unos rizos tan definidos y naturales. En fin, si tu cabello es chino, estos consejos te ayudarán a manejarlo mejor.

Cuidado en la forma en la que lo secas

Las toallas provocan que el cabello rizado tenga más frizz. La cutícula de este tipo de cabello es más sensible, por eso debes evitar frotarlo mientras está húmedo. Lo ideal es que lo enrolles y lo presiones con suavidad para retirar el exceso de humedad.

No abuses del calor

La secadora hace que el cabello se reseque, lo más recomendable es que le des tiempo de secarse de manera natural. En caso de que no puedas, baja la temperatura de la secadora y, de ser posible, usa un difusor para que el cabello no impacte de manera directa en el cabello.

Dile no a los cepillos

Si tu cabello es delgado, los cepillos de cerdas pueden hacerle mucho daño a tu cabello. Los peines de cerdas separadas ayudan a darle estructura a tu cabellera, prefiérelos en lugar de cepillos que solo enredan tu cabello.

Los aceites son tus mejores amigos

La manteca de karité, el aceite de jojoba o de macadamia hacen que el cabello rizado se recubra de una capa, lo que los vuelve más resistentes y elásticos sin el efecto pegajoso que dejan otros productos como el gel o las cremas para peinar muy pesadas.

