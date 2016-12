Si aún estás preparando el look que usarás para la cena, echa un vistazo a estas propuestas

¿Ya estás lista para la cena de Navidad? ¿Ya sabes qué te pondrás y qué maquillaje usarás? Si la respuesta fue no, aquí te compartimos una serie de looks en sombra que no te puedes perder y que te serán muy útiles para darle énfasis a tu mirada.

Sombras pastel

Si lo que buscas es un look muy natural, apuesta por sombras en tonos pastel. Puede ser en tonos rosados o violetas que te ayudarán a resaltar tu mirada, pero de una forma muy suave.

Sombras con glitter

Si llevas un total look en negro puedes apostar con un maquillaje muy enfático que contemple sombras con glitter. Este maquillaje de ojos funciona si llevas un look metalizado, pero debes cuidar que, de ser así, tus accesorios sean más discretos para no recargar tu outfit.

Smokey Eyes

Son ideales para cualquier evento. Le dan énfasis a tu mirada y combinan con casi cualquier look, además de que son fáciles de replicar.

Sombra menta

Definitivamente el color menta llegó para quedarse y, si estás en un lugar en donde la Navidad se celebra en un clima cálido, es una excelente alternativa.

Dorado

El dorado es uno de los colores de la Navidad por excelencia, está asociado con la abundancia y el lujo, así que no puedes dejar de llevarlo.

Un toque de brillo

Si definitivamente no te gusta la idea de tener los párpados cubiertos con diminutos brillos, apuesta por ponerlos solo en la abertura del ojo. Lucirán igualmenteincreíbles.

Azul y gris

Es una combinación que favorece mucho a las chicas que tinen ojos marrón, así que es otra excelente forma de resaltar su mirada

Para las amantes del morado

Atrévete a probar un poco de brillo en tus sombras, pues le dan una apariencia mucho más atractiva a tus ojos y refuerzan el poder del color.

Azul

Contrariamente a lo que se piensa, lucen mucho mejor en personas con ojos marrón pues resalta el color de los ojos y le da luz al rostro.

