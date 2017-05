Han estado por años en los cosmetiqueros de nuestras mamás y de seguro, tienes o tuviste alguno de estos productos en tu vida.

Hoy las cosas parecen estar diseñadas para durar poco; una o dos temporadas y deben ser desechadas o abandonadas por lo más nuevo, lo más de moda, etcétera. Pero hay productos que por su calidad y buen desempeño han logrado prevalecer por generaciones y mantenerse vigentes. Creo que más de alguna los reconocerá.

* La frutillita Avon. Lleva más de 40 años en el mercado, es un brillo que muchas amamos desde nuestra infancia, con su empaque clásico y hermoso y un olor muy particular. Sigue siendo el favorito de muchas, sigue oliendo delicioso, y sigue siendo uno de los favoritos de siempre.

* Crema Lechuga. Dudo que alguien no escuchara hablar de ella, famosa por su híper humectación (créanme, no es recomendable para pieles grasas). Solía ser el secreto de las abuelitas para un rostro sin arrugas, aunque yo no la usaría en la cara a menos que fuera tan seca como Atacama. Pero sí es perfecta en codos, rodillas o manos que necesiten mayor humectación y protección.

* Máscara de pestañas Great Lash de Maybelline, se lanzó en 1971, lleva más de 45 años conquistando miradas, y vigente como nueva. Seguro estuvo presente en los cosmetiqueros de muchas, de buen precio, adecuada duración y funcionamiento impecable.

* Bronceador Caribe, de Petrizzio. Para mí su aparición fue el milagroso reemplazo de la Tierra India (que dejaba ese tono ladrillo falso pero que tanto nos gustaba usar en los 80). Su formato grande permite utilizar brochas voluminosas que nos dan ese toque de sol que en invierno tanta falta nos hace en rostro, cuello o escote. Su buena textura y color cálido lo hacen el favorito de muchas, ¡pero ojo con la cantidad!

* Polvos Fix, de M.A.C. Recuerdo la llegada de la marca a Chile... Habían pocos nombres para experimentar, y la llegada de este coloso vino a revolucionar lo que sabíamos de maquillaje. A mi alrededor fue furor el Polvo Compacto Fix, que alisaba, opacaba, era fácil de usar y transportar. Esperé largamente mi cumpleaños para pedirlo de regalo.

* Touche Eclat, de YSL. Hace poco celebró sus 20 años de existencia (¿se imaginan mantenerse vigente 20 años en el mercado del maquillaje?), y dicen que se vende uno cada 10 segundos. Fue innovador a la hora de hablar de corrección e iluminación, nos presentó a la luz como la mejor herramienta para un rostro lozano y sin ojeras. Lo aman tanto maquilladores como cada persona que a aprendido a usarlo; no es barato, pero vale toda la inversión. ¿Cuáles son tus clásicos?

