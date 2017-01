Las mujeres hindú tienen un pelo hermoso y muy largo. Qué hacen para conseguirlo, aquí te decimos.

Hacer que el pelo crezca rápido y fuerte, puede depender de ti y de ciertos hábitos que hagan la diferencia. Las mujeres hindúes guardan algunos secretos que las han ayudado a que sus cabellos sean de los más hermosos del mundo. Estas son las cinco claves que hacen que su pelo crezca rápido y fuerte.

1. Aloe Vera

El jugo del aloe estimula el crecimiento del cabello y además, cuida el cuero cabelludo. Sólo debes masajear el jugo del aloe en tu cabeza y dejarlo actuar por dos horas (si puedes, déjalo toda la noche y cúbrete con un gorro de baño). Esto mejorará la circulación de la sangre y la absorción del jugo será mejor.

2. Agua fría después del lavado

Algunas mujeres lo tienen incorporado como un hábito porque hace que el pelo quede con más brillo, pero además, darle un chorro de agua fría a tu cabello después del lavado, ayuda a mejorar la circulación de la sangre, lo que estimula el crecimiento.

3. Vinagre de manzana

Puede que su olor no sea muy agradable, pero el vinagre de manzana también estimula los folículos capilares, por lo que ayuda a que el pelo crezca fuerte y con mayor rapidez. Lo ideal es aplicarlo al final del lavado y no enjuagar. Si el olor no te molesta, te podrás beneficiar de sus propiedades.

4. Huevo

¿Sabías que el cabello está formado en gran parte de proteínas? Bueno, el huevo puede ser un gran aporte al fortalecimiento de tu pelo. Separa la yema de dos huevos y aplica las claras. Deja actuar por unos minutos. Si quieres lograr un mejor resultado, cubre tu cabeza con papel plástico y aplica un poco de calor.

5. Aceites esenciales

Este es el más aromático y relajante de los tips. Usa aceite de jojoba, almendra, tomillo y lavanda sobre tu cuero cabelludo y espera que las vitaminas de estos elementos hagan su trabajo.

Puedes mezclarlos todos juntos con aceite de coco y aplícarlo en tus raíces. Si puedes, quédate con la mezcla toda la noche, o enjuágate después de dos horas. Para que tu pelo no quede con apariencia grasa, aplica el champú dos veces.

