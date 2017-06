Para tener un cabello saludable es necesario acudir con un profesional y seguir todas las indicaciones que te ayuden a cuidar tu melena

Por María Briones

El cabello es algo sagrado para todas las mujeres. Le damos un cuidado especial y jamás lo dejamos en manos de personas que no son profesionales. Pero, ¿cómo cuidar un cabello cuyo tinte es fuera de lo común? Llevo casi cuatro años con tinte de fantasía y hoy quiero compartirte mi experiencia y algunos tips.

El cabello cambia

El cabello está hecho de proteínas, así que cuando decides hacer algo muy agresivo su estructura cambia y es seguro que no se verá igual, porque su textura se vuelve muy porosa. Cuando aplicas químicos muy agresivos, el cabello necesita ayuda para reestructurarse y eso solo puede lograrse con el apoyo de un profesional. El cabello puede llegar a ser elástico, romperse y tener un aspecto muy poco saludable. Así que si decides tener el cabello de un color que no es muy común, hazlo con cuidado, porque es un hecho que vas a tener que lidiar con tratamientos que busquen darle un aspecto saludable e hidratado.

Por muchos años me negué a hacer algo con mi cabello por el miedo a dañarlo, después, tuve el antojo de tener todo el cabello morado y lo hice. Después mi capricho fue tenerlo plata y luego azul hasta que cumplí más de 3 años teniedo cabello colorido como un Little Pony. Esos tratamientos no fueron muy amables con mi cabello, porque el último fue tan agresivo que creí que tendría que cortarlo. Mi cabello estaba seco, rebelde y sin vida. No había forma de hacer que se viera bien. Estas fotos lo prueban:

Decidía acudir con un experto, no sabía lo que me esperaba, iba decidida a cortar mi cabello como Katy Perry si no había ninguna solución. Estaba un poco asustada pero tuve una muy buena sorpresa: mi cabello iba a recibir tratamiento para recuperarse y, lo mejor, iba a tener un color vibrante.

¿Cómo logré salvar mi cabello? La verdad es que no fue tan fácil, solo tomó unas... ¡5 horas! La clave estuvo en acudir con profesionales, yo fui con los especialistas de Silvia Galván Image Studio y me dejé asesorar sobre lo que podía y no podía hacer con mi cabello.

Decidí que no quería más decoloraciones, es muy importante dejar descansar tu cabello así como el cuero cabelludo de los agresivos químicos que se necesitan en los procesos de coloración de fantasía. Quise conservar mi exposición de la raíces oscuras de mi cabello porque no me molestaba. Después de esto me puse en sus manos.

Lo primero que me hicieron fue un tratamiento llamado "Pre art" que da fuerza al cabello y le devuelve proteínas y regula el PH.

El siguiente paso fue matizar el cabello con dos colores: amarillo y azul neón. Estos tintes se dejan actuar 35 minutos para que se fijen exitosamente al cabello. Finalmente me realizaron un tratamiento de disciplina brazilian blowout que me dejó impresionada: ¡mi cabello se peina más fácil y luce increíble!

Es verdad, mi cabello no es el mismo que cuando estaba natural y tampoco cuando lo teñí la primera vez. Lo que también es cierto es que tener un cabello que no te gusta puede afectar tu autoestima. Un trabajo tan perfecto como el que me hicieron a mi, puede elevar tu felicidad.

A veces escucho comentarios de personas que dicen que no es 'profesional' tener el cabello pintado con un tinte de fantasía. Lo que pienso es que tener el cabello de un color u otro no te hace menos o más profesional, vales por lo que eres, por lo que sabes y no por cómo te ves. Cada quién es libre de llevar el color que lo haga sentir comod@, así que no se limiten en sus gustos, pero sobre todo, siempre tengan en cuenta ir con un especialista por su salud.

