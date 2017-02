Luce sensacional sin importar si se trata de una fiesta de día o de noche

Por Andrea Sánchez

Sin importar si tienes pareja o no, el 14 de febrero es un día cargado de actividades sociales. Aunque muchas han decidido no celebrar este día, los compromisos en el trabajo, con los amigos y hasta la familia están a la orden del día, de ahí que haya una necesidad por vernos fenomenales. A continuación te decimos cuáles son los básicos para lucir sensacional sin importar la hora del día.

Maquillaje de día, a la Emma Stone

Base

Lo primero que debes hacer es preparar la piel para los productos que le pondrás. Una base para unificar el tono de tu piel es el mejor comienzo. La Better Skin de Maybelline ofrece cobertura de larga duración y gracias a su complejo con zinc hace que la piel se ve renovada y lozana.

Ruborízate

El siguiente paso para un maquillaje fresco es utilizar un rubor que le dé color y sedosidad a la piel. El Illuminating Powder de LaMer hará que tengas un color radiante.

Color en tu mirada

Si lo que quieres es una paleta de colores fresca, ésta de Bobbi Brown se volverá una de tus consentidas. Para el día podrás usar los tonos más claros. Te sugerimos Cool Dusk Eye Palette.

Miradas que enamoran

Elizabeth Arden cuenta con una línea de cosméticos que vale la pena probar. La Lasting Impression Mascara, cuenta con tecnología que evita grumos y da mayor definición a las pestañas.

Labios sensuales

Sin duda la boca se ha convertido en la protagonista de algunos de los looks más sexys de la temporada. La colección Pure Color Envy Hi-Lustre Light Sculpting Lipstiscks and Vinyl Lipcolors de Estée Lauder, de la que Kendall Jenner es imagen, cuenta con tonos tan sexys y discretos que querrás usarlos a diario. Nuestra recomendación el tono Crystal Baby.

Maquillaje de noche, a la Selena Gomez

Base de larga duración

La noche es el momento ideal para elegir una base de cobertura media, que le dé al rostro uniformidad y que a la vez no se sienta tan pesada. Nuestra recomendación es la Stay Luminous de Covergirl que cuenta con 13 tonos y es primer, corrector e iluminador.

Ojos impactantes

Para la noche tu mirada debe se protagonista y tus pestañas son el marco para lograr el objetivo. La mascara High Impact Waterproof de Clinique, es resistente al agua por lo que si el plan es salir de noche a bailar, estoy segura que se convertirá en tu aliada.

Mirada profunda

No puedes olvidar el delineador, pero para que al final de la noche no parezcas un mapache, opta por lleva uno de larga duración como el NARS Larger Than Life Long-Wear Eyeliner que se mantiene intacto hasta por doce horas.

Labios sexys y llamativos

Aunque los tonos mate son lo de hoy, no debes olvidarte de los labiales un poco más cremosos. Elizabeth Arden cuenta con una línea de larga duración con la que te olvidarás de labios resecos y le darás la bienvenida a unos suaves y sedosos.

Un ligero toque de rubor

Si los labios y los ojos compiten por el protagonismo, es momento de que el rubor les dé paso, por eso la recomendación para lograr un ligero toque de color es Météorites Happy Glow Pearles de Guerlain, producto con el que le darás un toque nacarado al rostro.

