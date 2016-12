No lo descuides, un cabello hermoso dice mucho de ti y de tu personalidad.

Por Andrea Sánchez

No sé ustedes, pero para mí el cabello es parte fundamental de mi rutina de belleza. No sólo eso, cortarlo es una forma de catarsis y cambio. Cuando siento que es el momento de renovarme elijo otro tono y, en casos radicales, lo corto. No es exclusivo de mí, conozco a varias mujeres que hacen exactamente lo mismo. Si quieres recibir el 2017 con un algo radical, debes hacer alguna de estas cosas con tu cabello.

Córtalo

Así, sin más, recuerda que el cabello crece. No le tengas miedo a la forma en la que lucirás. Suelta todo lo malo que te trajo el 2016 a través de tu cabellera. No me refiero a que te rapes, corta las puntas, ponte como propósito ir al estilista cada cuatro semanas, no te olvides de él. A veces es complicado cuidarlo como se debe, pero nunca lo descuides. No lo hagas para que los demás te vean hermosa, hazlo porque quieres amar lo que ves cuando te paras frente al espejo.

Tíñelo

Atrévete a usar esa tendencia de color que tanto te gusta ver en Pinterest. Lo único malo que puede ocurrir es que no se vea como esperabas, pero te tengo noticias, siempre existirá la caja de tinte castaño, negro o cualquier otro tono que cubra el efecto que no te gustó. Deja de lado el qué dirán y decídete a lucir como siempre has deseado. Con que tú te sientas cómoda basta.

Haz un detox

Lo primero que pensaste es que el detox es sólo para el organismo y se basa en beber jugos. Nada más erróneo que eso, puedes darle un descanso a tu cabello de la plancha, secador y todos los productos que a diario le aplicas para darle un respiro. Usa un jabón neutro, déjalo secar sin necesidad de calor artificial y consiéntelo con una mascarilla, de esta forma le darás la renovación que necesita para lucir fenomenal.

Gasta en una buena estética

Sabemos que la situación económica a veces es complicada y que ahorrar debe ser tu prioridad en tiempos de crisis, pero eso no impide que para iniciar el año acudas a la estética de tus sueños y te hagas un tratamiento que normalmente no pagarías. Además de que tu melena lucirá espectacular, te consentirás y regalarás un momento íntimo.

