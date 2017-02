Por fin podrás eliminar la puntas abiertas sin comprometer el largo

Por Andrea Sánchez

Hace varios años el cabello me llegaba a la altura de la cintura, un día las puntas abiertas comenzaron a aparecer y tuve que cortarlo porque no existía o aún no me presentaban al 'Hair dusting', una técnica que no corta nada de cabello sólo las puntas dañadas.

Si lo piensas en términos más sencillos es como si quitarás la pelusa de la ropa, no cortas pedazos, sólo lo que luce mal, para eso los profesionales en esta técnica utilizan un tijeras y eliminan los cabellos que salen cuando lo alisas.

DESCUBRE MÁS:

Más que una técnica de corte, es de aseo, pues le da una nueva vida a la cabellera. No es nada nuevo, se ha hecho desde hace mucho y a lo largo del tiempo han utilizado técnicas que requieren fuego o máquinas de afeitar.

Por supuesto, esta es una medida muy práctica para no comprometer el largo de tu cabello, mantenerlo sano y olvidarte de esos cabellos que se quiebran por el uso de la plancha, la secadora y la contaminación.

HAIR DUSTING: Get rid of damaged ends without losing hair✨ #salsalhair #hairdusting #hairvideo #haircare #hairtutorial #hair Un vídeo publicado por SAL SALCEDO (@salsalhair) el 8 de Feb de 2017 a la(s) 4:03 PST

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

10 cosas que están dañando tu cabello sin que te des cuenta

Y EN VIDEO:

¿El maquillaje tiene caducidad? esta es la respuesta