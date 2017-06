Si tienes este tipo de piel sabrás que es muy difícil mantener el maquillaje perfecto

Por Andrea Sánchez

Lograr el maquillaje ideal no siempre es tarea fácil. Si como yo eres de cutis graso sabrás lo complicado que es que permanezca intacto o que el brillo no se apodere de la zona T. Si esto cada vez es un problema más profundo y difícil de controlar, lo ideal es que consultes al dermatólogo, él podrá decirte qué hacer para que tu piel reduzca su producción grasa. Aquí algunos tips que puedes seguir y que se convertirán en tus mejores aliados.

1. Limpieza profunda

Antes de maquillarte asegúrate que tu piel esté preparada para el maquillaje. El agua micelar es esencial para hacer que tu piel se ve lozana y la grasa no afecte tu día. Cuando usas cremas pesadas o con alto contenido de aceite lo único que provocas es que tus poros se tapen. En la medida de tus posibilidades, limpia con agua micelar el maquillaje.

2. Usa aceites

Que tu cutis sea graso no significa que debas decirle adiós a los aceites para la cara. Puedes ocuparlos, siempre y cuando lo hagas con mucha precaución. El aceite en seco es una buena alternativa, da humectación y hace que tu piel se hidrate, que sea grasosa no quiere decir que no haya zonas en las que la sequedad se haga presente.

3. Bases y correctores minerales

Aunque no muchas marcas cuentan con productos en esas presentaciones, lo ideal es que busques una marca que te ofrezca líneas minerales y poco grasosas, recuerda que esa capa estará en tu cara y puede contribuir a que la grasa de la piel se acumule más en ciertos puntos. Por fortuna en el mercado hay BB Creams con color que son ligeras, Benefit tiene una línea mineral que amarás.

4. Polvo traslucido

Este producto es una de las claves a la hora de terminar con el maquillaje, pues ayudará a quitar el efecto de grasa de la piel y le brindará un efecto mate. Lo ideal es que adquieras un producto que sea blanco, amarás los resultados. MAC Cosmetics tiene una línea fenomenal.

5. Sombras en polvo

Los párpados son otra de esas zonas en la que la acumulación de grasa hace que el maquillaje se concentre. Comprar sombras en polvo que sean ligeras aminora el efecto de pasta en el párpado.

6. Delineadores a prueba de agua

Si ya identificaste que la zona de los párpados también es grasa, opta por comprar delineadores a prueba de agua, y evita los que sean cremosos y en gel. Además de que durarán menos, corres el riesgo de que se corran.

7. Fija el maquillaje

Puedes hacerlo con agua termal o con algún fijador. MAC y Bobbi Brown cuentan con productos especiales, muy ligeros que ayudan a sellar el maquillaje y mantenerlo fresco por más tiempo.

Bonus

El papel de arroz es tu mejor aliado para absorber la grasa. Mary Kay cuenta con unos muy buenos que absorben la grasa de manera sencilla, sin eliminar el maquillaje, sólo el exceso de grasa.

