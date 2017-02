Los consejos de estas famosas son exagerados, asquerosos y... peligrosos.

Luz Lancheros, MWN

Si sus famosas favoritas no tienen un título en salud, no les hagan mucho caso: sus consejos son tan desatinados como su excentricidad.

Gwyneth Paltrow: ponte un huevo en la vagina

Es una técnica china que supuestamente sirve para mejorar la sexualidad. Paltrow entrevistó para su blog "Goop" a la gurú Shiva Rose, quien afirmó que introducir un huevo de jade en los genitales femeninos, ayudaba a balancear las hormonas y hacía más regular el ciclo menstrual.

Supuestamente, también hace a las mujeres atractivas, porque las concubinas chinas lo hacían. Ahora bien, el jade hay que recargarlo en "luna llena", en una especie de "altar", mientras se hace un ritual. Solo así funciona.

¿Qué tan recomendable es esto?

"No conozco ninguna investigación que sirva para algo así. Eso sería un cuerpo extraño colocado en el interior de la cavidad vaginal, que puede contaminarse con secreción vaginal, con bacterias del medio ambiente y que tiene infecciones que pueden, potencialmente, ascender hacia al cuello uterino y generar un proceso infeccioso severo. Se necesitan estudios para mostrarlo. Ahora bien, sí se necesitan ejercicios a nivel vaginal como estrategia para la funcionalidad y tonicidad del área, pero la piedra no ofrece nada de eso."

Alvaro Monterrosa Castro, médico ginecólogo, Universidad de Cartagena/ Investigador grupo Salud de la Mujer.

Snooki: usa arena de gato para exfoliarte la cara

¿En qué lugar del Universo se hizo esto para aplicarlo sobre la piel? Ella lo combina con agua para crear un polvo que se aplica sobre la cara. Aunque tenga silica, que es el mismo componente del exfoliante, ¿se imaginan el desastre?

¿Qué tan recomendable es esto?

"Hay productos para exfoliar, para usarse en la piel que sí son recomendables dependiendo del tipo de piel. Esto se hace máximo tres veces a la semana y estos vienen con gránulos esféricos que evitan los traumas sobre la piel. No recomendaría la arena para gato, porque este es un material sin ningún tipo de procesamiento y no está diseñado para la piel. Puede ser tan fuerte que produce erosiones y heridas".

Dra. Lina María Llanos, Médica Dermatóloga Universidad del Rosario- Universidad del Bosque. Directora de Clínica de la Piel.

Victoria Beckham: come salmón todos los días

¿Hay alguien que pueda comprar salmón todos los días? Sí, Victoria Beckham, quien en una entrevista con Elle, afirmó que para no tener más problemas de piel, debía comer salmón todo el día y todos los días.

¿Qué tan recomendable es esto?

" Uno nunca debe comer a diario nada. El salmón es un alimento complejo. Primero, están intoxicados con metales pesados, especialmente el mercurio. El salmón es muy grasoso, tiene grasas que son buenas. Pero para bajar de peso, no es recomendable, ya que no es buena alternativa si se come lo mismo. No hay ninguna evidencia de que ayude a mejorar el aspecto de la piel. Si hablamos de eso, el Omega 3, que es la grasa del salmón, da acné".

Dra. Patricia Restrepo, Médica Nutrióloga.

Sandra Bullock: usa crema de hemorroides para tus arrugas

La actriz admitió que para reducir las bolsas de los ojos usa crema para hemorroides, según la revista "Glamour". Todo, porque es más fuerte que las cremas convencionales.

¿Qué tan recomendable es esto?

" Se deben usar productos indicados para la zona a tratar y las cremas de las hemorroides tienen anestésicos tópicos que en teoría ayudarían, pero son demasiado fuertes. Personalmente, hay productos en el contorno de ojos que funcionan a mediano y largo plazo y no solamente por un momento"

Dra. Lina María Llanos, Médica Dermatóloga Universidad del Rosario- Universidad del Bosque. Directora de Clínica de la Piel.

Khloé Kardashian : ponte bolsas de basura para entrenar y perderás peso

Khloé afirmó que entrenaba con una bolsa de basura para quemar más calorías y bebía agua para evitar la deshidratación producida al final.

¿Qué tan recomendable es esto?

" Ponerse lo que sea para sudar más no funciona para nada. No quemas grasas al sudar, ya que esta es una reacción corporal que usa el organismo para enfriarse, pero no para quemar grasa. Uno quema grasa de otra forma, mas no sudando".

Ricardo Castro. CEO y Coach de We Are Crossfit.

Jennifer Lopez: huele aceite de toronja para reducir tu apetito

La cantante boricua huele aceite de toronja por 15 minutos para controlar sus antojos y evitar picar entre comidas. De esa manera, controla su apetito y mantiene la línea.

¿Qué tan recomendable es esto?

"No hay evidencia de que esto sea cierto. Ojalá uno oliera algo y se le quitara el hambre, sería genial. Irónicamente la toronja es dañina para las personas que usan medicamentos contra el colesterol. Nadie puede hacer recomendaciones de este tipo, porque si a unos los beneficia, a otros los enferma."

Dra. Patricia Restrepo, Médica Nutrióloga.

Lady Gaga: remueve tu maquillaje con cinta adhesiva

Usó esto en 2009. Todo el maquillaje que usa en shows no tiene tiempo de removerlo, por lo que usa un método eficaz. Pero, el solo hecho de poner pesada cinta negra en el párpado móvil es una pesadilla peor que la de las películas de Buñuel.

¿Qué tan recomendable es esto?

"Sí funciona. Retirar el maquillaje con cinta adhesiva no produce dolor ni irrita la piel. Claro, cuando hablamos de glitter (sustancia pegajosa), no de maquillaje. Solo el agua caliente podría desvanecer una sustancia así. Pero para remover maquillaje se deben usar productos especializados".

Lina Toro MUA, editora de belleza, embajadora por Covergirl/ L.A Girl/ Pai Pai

