Dale un respiro a tu rostro y luce sensacional

Por Andrea Sánchez

Desde que Alicia Keys se reveló contra la industria y decidió que no quería más maquillaje en su rostro ha habido un 'boom' de chicas que se han sumado a esta tendencia. No estamos en contra de la cara lavada, para muchas de nosotras es un respiro, pero seamos honestas, llevar la cara lavada también requiere de un gran esfuerzo, si tu piel no está tan tersa y libre de imperfecciones resulta un verdadero reto.

Consiente tu piel

Lo primero que debes hacer es que tu piel se vea saludable y eso no se logra si no eres cuidadosa con ella. Ten una rutina de belleza que contemple el uso de una crema de día con factor de protección solar para erradicar los daños causados por los rayos UV, una crema de noche y una para contorno de ojos, zona en la que es más visible el cansancio, las que contienen cafeína son de las mejores.

Cuidado con la depilación

Aunque hay muchas técnicas, debes probarlas todas o casi todas para saber cuál es la que se adecua a tus necesidades y tipo de piel. Hay personas que reaccionan de manera desfavorable cuando utilizan cremas depiladoras y por eso optan por depilación con hilos. Si no te gusta en vello en el rostro, sé contante con la depilación.

Exfolia tu rostro

Otra de las cosas que no debes perder de vista, es que las células muertas que se quedan en tu cara son las culpables de pequeñas manchas, incluso de brotes de acné. Una vez por semana hazte un facial casero que incluya avena y yogur natural, le dará lozanía a tu piel y hará que poco a poco las imperfecciones desaparezcan. Puedes optar por comprar una mascarilla y usarla con cierta periodicidad.

Ojo con lo que comes

No sólo se trata de hacer que tu piel se vea hermosa, también debes centrar tu atención en que de verdad lo esté. ¿A qué me refiero? Muchas veces has escuchado que tú eres lo que comes, pues bien, si tu alimentación en balanceada, no caes en el excesivo consumo de grasas, los granos no tiene por qué aparecer, si tu organismo está bien, se verá reflejado en tu piel.

Usa protección solar

No importa que esté nublado, los rayos UV están presentes aun con nubes en el cielo, por eso es imprescindible que no salgas de tu casa sin haberte puesto protector solar. Si crees que tu piel se verá pesada por su aplicación, adquiere una crema de día con factor de protección solar 15, como mínimo.

Ponle atención a tu sonrisa

Qué importa que no tengas maquillaje, mientras tu sonrisa se vea perfecta. Cuida tus dientes, ponle atención a tu labios. Adquiere un bálsamo para labios y póntelo antes de irte a dormir, si es incoloro, qué mejor. De esta forma te asegurarás que tus labios no sólo se verán besables, sino saludables.

