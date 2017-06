Puedes usar cualquier tono, siempre y cuando te sientas segura y hermosa

Por Andrea Sánchez

Cuando nuestra piel es morena oscura o trigueña solemos tener miedo a cambiar el color de nuestro cabello, solemos pensar que tonos como el rubio no son para nosotras y que atrevernos a usar un rojo cobrizo en el cabello es una idea descabellada. A continuación te presentamos algunas opciones con las que no te arrepentirás de cambiar de look.

Negro o castaño oscuro

Éste es sin duda uno de los tonos que más seguridad nos da, se trata de un color que nos va bien y que muchas, por naturaleza, tenemos. Aunque es un tono 'sencillo' de llevar, debes ser muy cuidadosa pues podrías hacer que tus facciones se endurezcan y aparentar más edad. Lo ideal es que elijas un castaño oscuro.

Rubio platinado

Sí, leíste bien. No importa que seas morena, puedes lucir este color de forma extraordinaria. Beyoncé ha sido criticada pues hay quien afirma se ha aclarado el tono de su piel, sea como sea, el tono rubio platinado que luce y que acompaña con algunas mechas en un tono más claro, ha sido uno de los colores de cabello que mejor se le ven y que las pieles trigueñas podemos imitar.

Rojizo

Dependiendo la marca, hay varios tonos y propuestas, el negro cereza o el castaño rojizo también le van perfecto a las morenas. Rihanna es el ejemplo de que la seguridad es tu mejor accesorio y que, sin importar tu tono de piel lo importante es sentirte bella. Si vas a optar por un color rojo para tu melena, hazlo de manera gradual pues es un color difícil que no convence a muchas a la primera.

Rubio oscuro

Cuando pensamos en rubio en automático viene a nuestra mente la melena amarilla, pero en la actualidad hay una gama muy extensa de colores que puedes experimentar. Halle Berry lleva con mucho orgullo este tono que resalta sus facciones y le da un tono tostado a su piel que simplemente amamos.

Chocolate

Este es otro de los colores que te va perfecto, pues además de ser un color sobrio y muy poco arriesgado es ideal para enmarcar el rostro, darle luminosidad y afinar las facciones.

