Tu forma de maquillarte podría estar saboteándote

Por Andrea Sánchez

Ya lo decía Carolina Herrera, "no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven", y no, no tiene nada que ver con usar prendas aburridas porque estás en los 30 o en los 40. Tiene el mismo efecto si estás en los 20 y le das preferencia a prendas que no corresponden a tu edad. No sólo la ropa tiene ese efecto, sucede lo mismo con el maquillaje y con los accesorios que eliges, por eso tenemos para ti esta selección de hábitos que te suman años.

Maquillaje pesado

Aunque el contouring se haya puesto de moda, llevar capas y capas de maquillaje te hacen ven más grande. El problema no es que lo utilices, sino que no lo difumines correctamente. Cuando no sabes hacer este tipo de técnicas los resultados pueden ser garrafales.

Elegir el tono de cabello equívoco

Este punto también es clave cuando utilizas colores como el negro o el rubio platinado el resultado puede ser desastroso. Tienen la cualidad de hacerte parecer más grande y con las facciones más duras. La falta de hidratación también te suma años.

Usar mascara de pestañas a todo lo que da

Levantar nuestras pestañas con la ayuda de la mascara de pestañas, está bien. Lo malo viene cuando ponemos capa sobre capa de este producto haciendo que las pestañas se vean pesadas y pegadas. Lo mejor es que le aplique dos, máximo tres capaz, y disfrutes de una mirada más profunda y ligera.

Descuidar tu dentadura

Tener los dientes amarillentos o con manchas hace que parezcas unos seis años más grande, lo cual es preocupante. La salud bucal es primordial así que asegúrate de tener una correcta higiene para que tu dentadura no delate tu edad.

Depilar en exceso tus cejas

Carecer de ellas, hacerles formas que no son nada naturales, tatuarlas o ponerles tonos extraños puede hacer que tus facciones se endurezcan y que los demás no noten.

