Sí, no sirven sólo para pintarlas, su estado revela algo de tu salud

Por Andrea Sánchez

Hay muchos dichos acerca de nuestra salud y nuestra piel. Por ejemplo, si estamos presentando algún desajuste hormonal, de inmediato el acné se hará presente en algunas partes de la cara, aunque esto no es una regla, cuando algo no anda bien en nuestro cuerpo, comienza a notarse. Las uñas hacen lo propio y aquí algunos signos que no debes perder de vista.

Están amarillas

Si ya has detectado que tus uñas comienzan a cambiar de color y se tornan amarillentas, entonces debes prestar atención pues podría tratarse de una infección por hongos. Aunque en el mercado haya muchos productos tópicos que prometen eliminarlos, en algunas ocasiones esto puede ser un poco más profundo, lo ideal es que acudas con un especialista pues en algunas ocasiones la medicación es necesaria.

Hay pequeñas grietas

Este tipo de líneas en las uñas se asocia con la psoriasis, enfermedad de la piel que causa descamación e inflamación. Las causas son varias puede aparecer por algún tipo de infección, estrés o tensión, cambios de clima y alergias a algunos medicamentos. Lo ideal es que el doctor te dé medicamento, éste dependerá del tipo de psoriasis que presentes.

Puntos blancos

Si has notados algunas manchas blancas en tus uñas, ese es el indicio de que hay una falta de nutrientes y proteínas. Realízate un chequeo médico integral para conocer tu estado de salud, así sabrás qué nutrientes te hacen falta.

Cutículas secas

Aunque es obvio, cuando las cutículas se ven secas y comienzan a engrosarse tu cuerpo te está diciendo que necesita más agua. Recuerda que sentir sed es indicio de deshidratación, por ello es primordial que bebas suficiente agua natural a lo largo del día.

