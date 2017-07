Es un estilo que le va bien a las mujeres de rostro ovalado.

Si algo hemos aprendido en esta primera mitad del año es que el estilo de cabello que está (y seguirá) en tendencia es el buzz cut. Celebridades como Cara Delevingne, Kristen Stewart y, más recientemente, Katy Perry impactaron al mundo al deshacerse de su larga cabellera para imponer moda con un corte que antes sólo se atrevían a usar los hombres.

Como era de suponerse, las chicas "rebeldes" lograron poner su estilo en boca de todas y ahora cientos de mujeres quieren copiarlo. Que estés leyendo esto significa que tú también has pensado en hacerlo. ¡Y es fantástico!

Sin embargo, antes de animarte a dar el gran paso, hay algunos aspectos sobre el buzz cut que debes tomar en cuenta, de acuerdo con Indira Schauwecker, directora artística de Toni & Guy International.

La forma de tu cabeza

Si tu cabeza es plana cortarte el cabello estilo buzz cut exagerará esa forma. Este estilo le queda mejor a las rostros ovalados, indica.

¿Te favorece?

No a todas las mujeres les sienta bien este corte. Por ello es que Indira recomienda que antes ir a la estética te amarres el cabello en una cola de caballo y te tomes fotografías desde diferentes ángulos. Si no te convence cómo luces, entones el estilo no es para ti.

Tu vestuario

Schauwecker indica que cortarte el cabello en buzz cut requerirá, quizá, un cambio de guardarropa. Principalmente para que puedas añadirle un toque femenino a este estilo masculino.

Te crecerá disparejo

Si optas por el estilo buzz cut, una vez que el cabello comience a crecerte lo hará de forma dispareja, ya que sigue la forma de la cabeza. Así que para mantener el corte deberás darle mantenimiento especial.

Por último, Schauwecker recomienda que si en verdad quieres cortarte el cabello en buzz cut, lo ideal es que antes pruebes con un estilo más corto que el que usas actualmente. Eso te ayudará a averiguar qué tan cómoda te sientes "sin pelo".

