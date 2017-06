Cuando de cabello se trata, estas famosas se atreven a todo

Por Karen Hernández

Las tendencias de cabello van y vienen y aunque parezca difícil llevar el estilo correcto con tantos cambios, basta con arriesgarse un poco para hacer ese cambio.

Las celebridades son el mejor catálogo de cortes y coloraciones así que no dudes en voltear a verlas para darte las mejores ideas de lo que se estará usando en las próximas alfombras rojas y eventos más exclusivos de Hollywood.

Kaley Cuoco - Helado platinado cremoso

La estrella de The Big Bang Theory es conocida por sus ondas rubias y por arriesgarse al pasar de cabello super largo a un pixie diminuto. Recientemente la actriz publicó una foto con una nueva coloración que llamó: "pelo de ensueño de helado", o mejor dicho un helado platinado cremoso. Quizá se deba a que no es un platinado intenso sino uno suave como si se tratáse de un delicioso sorbete.

Emma Stone - Buttery Platinum Blond

Esta chica ha cambiado su color de pelo varias veces y aunque estamos acostumbrados a su color rojo vibrante, no hay duda que también le quedan los tonos más suaves.

El nuevo tono que propone la actriz es una especie de naranja blanqueado que casi llega a convertirse en un rubio.

Bella Thorne - Tickled Pink

Esta rebelde ex chica Disney prueba que el que no arriesga no gana y ha pasado de tener una cabellera pelirroja, a rubia y negro intenso. Bella siempre está dispuesta a mostrar los looks más atrevidos que logra convertir en sensación, prueba de ello es su nuevo color de cabello rosa neón intenso.

Pink hair don't careeee #yesIknowItsBasic Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 1:51 PDT

