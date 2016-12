Al fin y al cabo, el físico no lo es todo.

Por: Redacción de Nueva Mujer

Trabajar frente a una cámara no es tarea fácil. No solo por la versatilidad que se debe desarollar, sino por los altos estándares de belleza que exigen en la televisión, especialmente si se trata de una mujer.

De eso puede dar fe la experimentada periodista puertorriqueña, María Celeste Arrarás, quien ha sido testigo de la presión que existe en la industria de estar delgada para dirigirse a una audiencia. Sin embargo, ella ha sabido ganarse el cariño del público durante los 30 años de carrera en los medios de comunicación sin la necesidad de seguir ciertos patrones.

DESCUBRE MÁS:

"Yo creo que la gente ve en mí y espera de mí más que ser una eterna talla 2 o 4, y tener una cara a prueba de arrugas. El público me quiere por mi dedicación, porque tengo una cabeza pensante y por mi calidad humana" dijo la conductora del programa Al Rojo Vivo en una entrevista para People en Español.

"Siempre he tenido una autoestima saludable porque nunca he basado mi percepción de mí misma en lo físico. Navego en la dimensión de los pensamientos, no de los espejos, y eso me da seguridad", añadió a Telemundo.

Asimismo aprovechó para enviarle un mensaje a las féminas en el que las motiva a aprender sin dejar de lado los cuidados físicos. "Es importante cuidarte por fuera, pero también cultivar tu intelecto. Eso, mi amiga, es el arma ideal para seducir a cualquiera", aseguró a Mamás Latinas.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

15 vestidos increíbles para recibir el 2017 con mucho estilo

Y EN VÍDEO:

Peinado fácil para fiestas navideñas