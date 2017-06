Conoce lo que nos dijo la influencer en entrevista con Nueva Mujer.

Por: Carmen Deliz Maldonado Rodríguez

Si hay algo que la beauty vlogger Isabel Beyoda tiene claro es que el maquillaje no es sinónimo de belleza, pues más allá de los vídeos con los que ha alcanzado más de dos millones de seguidores en Instagram, lo importante para ella es que las mujeres se acepten como son y crean en sí mismas.

"La belleza es cuando uno se aprende a amar uno solo. Después de eso, todo es belleza", dijo la joven de raíces colombianas durante la apertura de la primera tienda Nyx Cosmetics en Puerto Rico.

Precisamente ese es el mensaje que Beyoda transmite a través de las redes sociales y que, de acuerdo con ella, la ha diferenciado de otras vloggeras lanzándola al estrellato. "Siendo yo misma siempre, 100 por ciento, me ha separado mucho de la otra gente", aseguró.

Su historia de superación es otro de los factores que aportó a su éxito y que hizo que más mujeres se sintieran identificadas. "Yo tengo un hijo de dos años, soy joven, so mucha gente ve eso y me dice 'wow'. No importa lo que la vida le tire a uno, todo es posible", indicó.

Meet Ryan ❤️ My silly funny munchkin who loves to eat and run around naked before he takes a bubble bath 🐳 My most precious gift that will cherish forever he has changed me into the person I am today I don't post Him much because I'm more of a "live in the moment" or take a picture and print it up and save it in my memory album person Thank you @paultirado for these amazing pictures I will be posting more of his amazing work! Una publicación compartida de Isabel Bedoya (@itsisabelbedoya) el 15 de May de 2016 a la(s) 2:26 PDT

Y es que Beyoda no se imaginó que se convertiría en toda una influencer reconocida a nivel mundial en temas de belleza. Según relató a Nueva Mujer, un día buscó un tutorial en YouTube que la ayudara a maquillar su nariz de manera que luciera más perfilada. Lo único que dijo fue: "OMG! El poder del makeup is amazing", recordó entre risas. Fue entonces cuando todo comenzó.

En términos de la evolución de la belleza, la joven de 21 años de edad consideró que actualmente el término es más inclusivo y diverso. "Yo creo que todo el mundo ya acepta que uno se puede poner lo que quiera y sentirse bello", destacó la colombiana, quien lanzará próximamente unos lipsticks con "una compañía muy grande".

"Ámense primero. Nadie lo va a amar a uno como uno mismo se va a amar", compartió.

