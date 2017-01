Por: Redacción de Nueva Mujer

Una de las participantes que más cautivó al público en Nuestra Belleza Latina fue la puertorriqueña Aleyda Ortiz, quien demás de alzarse con la corona de la edición del 2014, impactó al público con su transformación física antes de concursar.

DESCUBRE MÁS:

Todo comenzó desde que la modelo decidió cambiar su estilo de vida por uno más saludable, que la hiciera bajar de peso, para así alcanzar el sueño de llegar a la televisión. Según explicó en una entrevista para Univisión, "por eso fue que me obliqué a participar en el certamen de Miss Puerto Rico", en el que llegó a ser primera finalista.

Pero Ortiz aspiró a más y optó por competir en Nuestra Belleza Latina. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo la puertorriqueña para lograr una figura tan esbelta y tonificada? ¡Aquí te decimos!

Inicialmente, la modelo comenzó modificando sus hábitos alimenticios, mas no fue suficiente. Era necesario que hiciera ejercicio y esto la atormentaba porque no estaba acostumbrada.

Hasta que no le quedó más remedio que lanzarse a buscar una rutina que le asegurara resultados en el tiempo que tenía disponible antes de competir en el certamen local. Así fue como comenzó a practicar el Xco Latin Workout by Jackie, un sistema de entrenamiento en el que se utilizan dos tubos de aluminio sellados, de 1.2 libras.

"A mí me gustaba que todos lo días era diferente. Yo todavía, a este momento, no recuerdo un entrenamiento igual. Incluso, si me tocara hacerlo sola, tengo tantos ejercicios en la mente que se me haría difícil combinarlos... y resulta ser divertido", dijo a la cadela televisiva.

"Es verdad que es difícil, es verdad que cuesta, que es muy sacrificado, pero no es imposible", añadió Ortiz.

¿Te atreves a intentar este entrenamiento?

TE RECOMENDAMOS EN VÍDEO:

Rutina de ejercicios para tonificar el abdomen bajo

Y EN IMÁGENES:

Estos famosos boricuas no podrán negar a sus hijos, ¡son iguales!