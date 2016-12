Tiene algunos secretos de belleza económicamente accesibles.

Uno de los rostros más hermosos de la televisión internacional es el de la puertorriqueña Karla Monroig. Y no es para menos, la presentadora de televisión ha sabido como mantener su rostro lejos de los efectos que causa el paso de los años.

¿Cómo lo ha hecho? Según dijo Monroig en una entrevista con Latin Style, su secreto está en los tratamientos estéticos. "Siempre uso mis cremas para remover el maquillaje y soy una fan de las terapias de radiofrecuencia y luz infrarroja. Estos tratamientos eliminan la flacidez de la piel y permiten el aumento de cológeno y elastina".

Asimismo Monroig complementa el cuidado de su rostro desde la comodidad de su hogar con productos que son económicamente accesibles.

"Primero me exfolio con el Deep Clean Gentle Scrub, de Neutrogena; luego me aplico la crema Hydro Boost Water Gel como mascarilla por 15 minutos y remuevo el exceso hasta quedar con una capa muy fina (lo normal que se debe usar para hidratar a diario). Eso le devuelve la vida a la cara inmediatamente, aseguró a Ser Padres.

Incluso, también tiene un truco para lucir una piel luminosa y bronceada sin tomar sol. "Soy muy blanca y aunque me gusta broncearme, créeme que cuido muchísimo mi piel. Por eso cada mañana y cada noche, luego del baño, me aplico crema con bronceador gradual que me da un colorcito hermoso", añadió a Mamás Latinas.

