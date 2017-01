Si tienes un cabello rizado, ¡deja de exponerlo al calor y atrévete a lucirlo naturalmente! Aquí te compartimos cómo.

El cabello rizado es encantador y si no lo creen miren el de la actriz puertorriqueña Jeimy Osorio. Aún así hay féminas que lo rechazan y en vez de lucirlo, prefieren alisarlo para facilitar su manejo o más bien para seguir el estereotipo de belleza que marca la sociedad. Ese de que el cabello perfecto es lacio.

Por suerte, cada vez son más las plataformas que se suman para impulsar la belleza natural demostrando que este tipo de cabello no es indomable y que simplemente necesita de cuidados específicos, como cualquier otro. ¿Y quién mejor que Osorio para decirnos cómo mantenerlo?

En una entrevista para People en Español, la también cantante compartió los cuidados a los que somete su cabellera para siempre lucir un corte afro sensacional y unas puntas saludables.

"Me lo desenredo en la ducha con acondicionador para cabello rizado y un peine. Me lo voy desenredando con calma, poco a poco, lo dejo secar, quizá le aplico aceite de coco. Cuando quiero darle mucha forma a los rizos utilizo un mousse. Lo dejo secar y cuando está seco lo sacudo para que los rizos se vean definidos y no se desmoronen", explicó la boricua a la revista.

