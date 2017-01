El cuidado de la piel, la dieta y el ejercicio son importantes, pero no lo son todo. Hay un aspecto en la vida de la actriz que es clave para que luzca tan joven.

Por: Carmen Deliz Maldonado Rodríguez

"Cumplo 53 y qué", de esta simpática manera la conocida presentadora de televisión, Giselle Blondet, presumió su edad en las redes sociales ayer, día de su cumpleaños. Y no es para menos, la boricua luce cada vez mejor.

Pero ¿cuál es su secreto para exhibir una piel radiante, un cabello luminoso y una figura estilizada? Blondet compartió algunos consejos para las féminas que, como tú, anhelan llegar a la edad dorada de la mejor forma posible.

Estos son algunos de sus tips:

Cuidado de la piel: "Me gusta mucho usar el azúcar morena con miel, también el café. Agarro la borra del café, se la pongo a mi exfoliante, lo mezclo y me lo pongo. Es muy bueno, me deja la piel bien suave. Exfoliarse es muy importante", dijo en una entrevista para People en Español.

Es tan importante que no pierde una oportunidad para darle un cariñito a su rostro a cualquier hora, en cualquier lugar. Mira la foto que publicó en su cuenta de Instagram durante una visita a una de nuestras islas municipio, Vieques:

¡ Hasta una #mascarilla y #exfoliacion me hice con la arena negra de #playanegra en #vieques ! En serio que me siento la piel bien suavecita. :)))) ❤️ #amomitierra #puertorico #feliz #misinventos Una foto publicada por giselle blondet (@giselleblondet) el 5 de Sep de 2016 a la(s) 3:51 PDT

Dieta: "Como balanceado y de vez en cuando me doy mis gustos. Lo que sí no falta son mis jugos naturales de frutas y vegetales. Adoro los de toronja con jengibre y manzana verde, espinaca, piña y col rizada", explicó la madre de tres hijos a Mamás Latinas.

Ejercicios: Te sorprendería saber que la portavoz de L'Oréal Paris no es de hacer mucho ejercicio que digamos, pero hace lo propio para mantenerse en forma. "Si eres como yo, busca ideas diferentes de rutinas para vagas. A mí, por ejemplo, me encanta caminar rápido; pongo música con diferentes ritmos y puedo caminar una hora. Cuanto más cardio (ejercicio cardiovascular) hagas, más rápido bajarás de peso".

Sin embargo, para la también actriz lo mencionado anteriormente no lo es todo. Hay un conocido pensamiento que afirma que "la belleza, como el amor y la juventud, nace de adentro hacia afuera". Así que no sirve de nada que trabajes con tu físico cuando la realidad es que no te sientes bien como mujer por una u otra razón.

"Uno tiene que hacer todo para uno sentirse mejor con uno mismo. Trabajar con la autoestima y luchar por lo que quieres, eso siempre te hace sentir mejor y te hace ver bien. Uno tiene que luchar por los sueños y atreverse hacer cosas porque nosotras, las mujeres, nos ponemos a veces en el último lugar en la lista de prioridades y no puede ser.

Nosotras tenemos que cuidarnos y a veces gastamos el dinero en otras cosas que no son para nosotras, como si no lo merecemos y no es así. Yo siempre digo que uno mismo se tiene que dar el valor porque no te lo va a dar ninguna otra persona. Mientras mejor tú te sientes contigo misma, mejor te salen las cosas. La suerte te la haces tú misma", dijo a Metro.

