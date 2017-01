No es difícil, lo que se necesita es disciplina.

Por: Redacción de Nueva Mujer

Para tener una vida saludable es bien sabido que la alimentación balanceada y la actividad física son indispensables, siendo la primera lo más importante. De hecho, hay una fórmula perfecta para lograr este y otros propósitos relacionados, como bajar de peso, que consiste en un 80 por ciento nutrición y un 20 por ciento ejercicio.

La conocida actriz puertorriqueña, Ana Isabel Acevedo Avilés, mejor conocida como Ana Isabelle, lleva un estilo de vida fundamentado en este método y todos sabemos lo espectacular que luce. En una entrevista para Buena Vida, la también cantante compartió cómo lo logró.

DESCUBRE MÁS:

"Desde que cambié mi alimentación me ha mejorado muchísimo la piel y mi físico porque con una dieta saludable se regula tu sistema, te sientes mejor, tienes más energía y ves los resultados del ejercicio en tu cuerpo más rápido", indicó a la revista.

Atlética al fin, Ana Isabelle no puede vivir sin hacer ejercicio y le gusta variar las maneras de hacerlo. Por lo que desde que se radicó en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, encontró diferentes alternativas.

"Puedo ir a correr a Central Park por las mañanas. También me encanta el Crossfit, pero acá en Nueva York los box me quedan retirados así que en casa tengo kettle bells, cuica y llamo a mi entrenador en Puerto Rico y él me da la rutina para hacerla en casa", mencionó.

"Nada mejor que una buena alimentación, ejercitarse y descansar. Sin eso lo demás no tiene resultado", añadió la boricua.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Estos famosos boricuas no podrán negar a sus hijos, ¡son iguales!

Y EN VÍDEO:

SexualMente: ¿Qué debemos evitar en la cama?