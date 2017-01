La actriz de Mega apareció con un tono que jamás le habíamos visto.

Para interpretar un nuevo personaje, la actriz Francisca Imboden se tiñó rubia platinada y cortó su pelo hasta los hombros. Un look totalmente distinto al que ha mostrado los últimos años en pantalla.

DESCUBRE MÁS:

"Tranquilo papá", es el nombre de la nueva teleserie de Mega en la cual es protagonista junto con Francisco Melo, Ingrid Cruz y Fernando Godoy.

Foto MEGA

Según informó Biobio.cl la actriz deberá interpretar a una mujer preocupada únicamente de su imagen y obsesionada con la cirugía estética.

Pero no es la primera vez que la acriz cambia de look para interpretar un personaje. Aquí te mostramos otros looks que ha tenido en pantalla.

Aaaaaaawwww mi Blanquita Chamorro!!!! #lafiera #desdeunagalaxiamuymuylejaaaana Una foto publicada por Francisca Imboden (@francaimboden) el 1 de Abr de 2016 a la(s) 8:55 PDT

16 años atrás... #romané Gracias @pinky_cami Una foto publicada por Francisca Imboden (@francaimboden) el 9 de Oct de 2016 a la(s) 5:20 PDT

Ya es el día!!!! @srespapismega está tan buena que no hay razones para perdérsela!!! Hoy después de Meganoticias!!! Los esperamos❤️!!! Una foto publicada por Francisca Imboden (@francaimboden) el 28 de Jun de 2016 a la(s) 8:09 PDT

DESCUBRE MÁS EN IMÁGENES

Francisca Imboden nos cuenta sus secretos como una mamá cómplice