La actriz de Sex and the City sorprendió con este estilo. Si estás pensando en hacerle un cambio a tu cabello, ¡no dudes en mostrarle esto a tu estilista!

Por Karen Hernández

Sarah Jessica Parker es quizá una de las celebridades más fashionistas de la pantalla y no es para menos, si su personaje en Sex & the City, Carrie Bradshaw, era una experta en lecciones de moda y belleza.

Sin embargo, SJP ha demostrado que en la vida real mantener el estilo también es importante y como dicen las fashionistas, "renovarse o morir" así que después de muchos años de verla con su larga y ondulada cabellera castaño-dorada, la actriz sorprendió con un nuevo estilo que le vino como anillo al dedo.

Se trata de un bob corto en tono rubio platinado que enmarca sus facciones a la perfección. Las fans de Sex and the City dirán que este look tiene un aire familiar y sí, en la cuarta temporada, Carrie optó por cortar su cabellera para dejarse un bob ondulado pero ¡era el 2001! así que en definitiva el look que hoy trae SJP cuenta como una renovación acertada. La actriz volverá a la pantalla grande con la comedia romántica, 'Best Day of My Life', la cual se encuentra filmando en Nueva York (y razón por la que se hizo tremendo cambio de look).

A post shared by @carriebradshaw_sexandthecity on Jul 12, 2017 at 2:55am PDT

El messy bob es un estilo que se lleva en corto y en capas para dar volúmen y movimiento al cabello. Este resulta muy atractivo ya que da un aire de sofisticación y elegancia, al mismo tiempo que luce muy femenino y relajado ¿Se entiende? ¡El bob lo es todo! Quizá estas imágenes te inspiren un poco para animarte a ir con el estilista.

Una publicación compartida de Quentin De Briey (@quentindebriey) el 28 de Jun de 2014 a la(s) 7:30 PDT

Foto: [email protected]





Una publicación compartida de Buddy Porter (@buddywporter) el 16 de Abr de 2016 a la(s) 10:48 PDT

Una publicación compartida de Carla Poletti (@carlapolettihairstylist) el 15 de Dic de 2016 a la(s) 1:54 PST

Una publicación compartida de CovinaSalon (@lesdeuxsalon) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 9:19 PDT

