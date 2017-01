Estos son los productos clave para que termines el verano con la piel y el cabello en buenas condiciones, sin daños irreparables producto del sol, arena, mar o viento. Algunos son para la casa, otros para tu bolso de playa o piscina. Anota, chequea, ¡y manos a la obra!

Por: Alexandra Gallegos A.

La arena y la sal pueden ser súper beneficiosas para la piel –en general la arena hace las veces de mini exfoliaciones– pero ninguna quiere llevarlas las 24 horas del día encima. Cara tirante; pelo tieso, como con piedrecitas y reseco al extremo, y piernas como resquebrajadas, pueden ser la consecuencia si te olvidas por completo de tu kit de belleza veraniego.



Partamos de la base que sí llevas protector solar de cara y cuerpo, mínimo 30 o 50 según las características de tu propia piel, pero además hay un segundo listado. Toma nota.

1.- STICK SOLAR DE OJOS

Al igual que en la rutina diaria "citadina", los ojos son los grandes olvidados en las vacaciones. Nuestra primera recomendación es no sacarte los anteojos de sol (de buena calidad, no "cuneta", con protección UV) y, además, cuidar su contorno porque es una zona mucho más delicada. Aplícate productos específicos con protección solar más alta y densa.

2.- AGUAS TERMALES Y BRUMAS HIDRATANTES

Hay de varias marcas, y todos cumplen la misma función. Los sprays de agua termal son los mejores amigos del verano porque refrescan y alivian la sequedad que sufre la piel del rostro, principalmente por culpa de la sal. Pero ojo, su efecto es sólo momentáneo, es decir, de "sensación", ya que no tratan la dermis. A cambio han aparecido las "brumas" hidratantes que sí aportan hidratación y regeneración con aporte de nutrientes. También sirven para estos menesteres algunos fijadores de maquillaje o fixer (como el de M.A.C), lleno de nutrientes y minerales.

3.- SPRAY Y ACEITES CAPILARES PROTECTORES

Anota y recuerda: "El pelo también se quema". Y no sólo eso... Se reseca, agrieta, decolora, enreda.... Entonces, ten una rutina de verano en cualquier lugar que estés (playa, lago, campo o montaña). Después de cada lavado, sobre el pelo todavía húmedo, aplícate un buen aceite nutritivo liviano, como el Oil Elixir Radiante de TRESemmé, que combina 6 diferentes óleos, siendo los principales el de macadamia y babasu. Y lleva en tu bolso algún spray protector para reaplicar cada vez que salgas del agua. Por si no lo sabías, las cariocas –que pasan gran parte del año en el mar– tienen su cabello precioso porque se aplican cada vez que salen del agua aceite de almendras... Para eso existen todos estos aceites, óleos y sprays que cumplen con 3 funciones principales: hidratar, proteger y ayudar a mantener controlado el cabello...

4.- HIDRATANTE LIGERA DE ROSTRO

Quizás pienses que es un cacho o una exageración, porque sólo te hará transpirar más y estar aún más brillante. Bueno, más cacho es envejecer a pasos agigantados producto de la falta de hidratación..., ¿no? Nuestra sugerencia no es que estés todo el día aplicándote protector solar e hidratante, sino que renueves el FPS después de cada baño y que, cuando te retires de la playa o piscina, te enjuagues el rostro con agua fresca (o con los spray termales) y apliques una hidratante liviana, no grasa, que se absorva rápidamente, como la Ultra-Light, de Neutrogena, que combina un activo absorbente de grasa, agua purificada y FPS 30, por lo que hidrata, nutre y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

Así le darás un "mimo" después de varias horas de sol... Estamos seguras que tu piel te lo agradecerá.

5.- HIDRATANTE DE CUERPO

¿Te preguntas si es necesario, después de todo un día aplicándote bloqueador? La respuesta es la misma que para el rostro. Son dos ítems diferentes. Además, después de la ducha vespertina, de seguro tu cuerpo pedirá a gritos algo de hidratación, de "alimento". Eso sí, el kit de verano debe llevar una loción de cuerpo bien ligera, que no sea untuosa ni grasosa, porque generalmente el calor sigue. Para simplificarte aún más la vida, prueba el formato spray o aquellas que se aplican en la ducha.

6.- CREMA PARA PIES

No falla. En verano, cuando más se muestran los pies, estos se secan. Y en la playa mucho más. Grietas, descamados y en resumen pies feos que no combinan con el espíritu playero. Claro, puedes usar la misma crema del cuerpo y "seguir de largo", pero no es tan efectiva como si usaras una especialmente creada para esa zona del cuerpo, con todas sus necesidades específicas.

7.- REGENERADOR DE LABIOS

Está claro que los labios demandan su propia hidratación, tanto que incluso alguna vez hemos oído el mito que mientras más manteca de cacao les apliques, más necesitarán. El tema es que la sal, el sol, la saliva, los reseca al extremo, pudiendo incluso romperse con llagas incluidas. Si eres deportista lo mejor son las barras específicas con FPS más altos y larga duración, pero las "comunes mortales" también debemos protegerlos todo el día reaplicando el protector que más te guste: invisible, con color, de miel, de cacao, en barra, en crema, lo que sea, pero siempre protegidos. Puedes probar el Ultra Conditioning Lip Balm, de Burt's Bees, un ultra hidratante que proporciona humectación de larga duración (4 horas), con manteca de karité y kokum y aceite de marula rico en antioxidantes, libre de sabores y fragancias y 100% natural.

8.- MAQUILLAJE SUN

Ojo, no estamos recomendándote que bajes maquillada a la playa, sino que lleves en tu kit una base (líquida o compacta) con FPS para esos momentos en que no estarás en la arena pero debes cubrir alguna rojez o mancha.... Puede ser para el aperitivo en la terraza o el almuerzo bajo los quitasoles... El tema es que aunque sea en pequeña cantidad, usa sólo maquillaje con FPS. Con cualquier otro puedes correr incluso el riesgo de mancharte.

1.-LA ROCHE-POSAY, ANTHELIOS XL, Stick. 2.-eau thermale avène. 3.-TResemmé, Oil Radiante. 4.- NEUTROGENA, Ultra-light Hidratante Facial. 5.- CATTIER PARIS, Body Milk. 6.- BABARIA, Crema pies secos y agrietados. 7.- BURT´S BEES, Ultra hidratante de labios, 8.- L'ORÉAL PARIS, Glam Bronze Cushion de Soleil.

