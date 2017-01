Tenemos el mejor dato para que tus canas no sean un problema.

Con la llegada de las canas llega también una nueva preocupación: las situaciones inesperadas. Esas que pueden suceder en cualquier momento y lugar, citas sorpresa, reuniones de último minuto, o fiestas de cumpleaños sin aviso; situaciones que antes no nos traían mayor problema, ya que con nuestra arregladita rápida quedábamos listas, pero ¿qué pasa cuando tenemos canas?, ¿quién nos salva?

Te contamos que eso ya no es una preocupación, porque ¡Root Cover Up llegó para quedarse! Root Cover Up es el primer spray que retoca canas y raíces de manera instantánea y temporal, es decir, el sueño de toda mujer en el tamaño perfecto para llevarlo a todas partes. Con sus pigmentos entrega una cobertura inmediata y con sus microdifusores una aplicación ultra precisa, además su textura ligera y de rápida absorción no deja manchas ni residuos.

¿Cómo aplicarlo?, te enseñamos en simples pasos:

Paso 1: Agítalo

Paso 2: Presiona ligeramente sobre la raíz a una distancia de 10 centímetros, recorriendo todas las zonas en las que tengas canas o crecimiento de raíz.

Paso 3: Espera un minuto a que se fije, si te queda muy marcada la zona de aplicación puede deberse a que aplicaste el producto muy de cerca, recuerda hacerlo a 10 centímetros. De todas formas si ese es el caso, puedes eliminar excesos cepillando tu cabello ¡y listo!

Extra tip: Root Cover Up es una fórmula lavable, por lo que para removerlo solo debes lavar tu cabello con tu shampoo de siempre.

Root Cover Up llegó para salvarte, guárdalo en tu cartera y ¡prepárate para amar las situaciones inesperadas!

