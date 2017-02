Periodista dedicada al espectáculo, madre de dos niños, es reconocida su por simpatía y belleza ¿cuáles son sus tips para cuidarse? Aquí nos cuenta.

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Antes que todo soy una mamá feliz y orgullosa de mis dos hijos. Luchadora, empática pero impulsiva y mal genio a ratos.

Qué prefieres, ¿mani o pedicure?

Manicure.

Describe tu rutina básica de belleza:

Descubrí hace poco el cepillo Clarisonic que me ayuda con lo que no me gusta hacer, pero que es fundamental: desmaquillarme y limpiar mi cutis diariamente. Esta máquina me solucionó mucho la vida. Y hace poco descubrí unas vitaminas y cremas muy ricas que me dio mi dermatóloga Claudia Piper.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Mis pestañas. Si no me la encrespo todos creen que estoy enferma. Voy a Lola Lush en La Dehesa, que es espectacular. Te encrespan las pestañas y dura dos meses. Te levantas y nunca se ve cara de cansada.

¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

Mi crema La Roche Posay humectante que tengo en el auto. La uso todo el día y me gusta porque no es pegajosa.

Deporte o ejercicio favorito para mantenerte:

¡Ninguno! Sólo correr todo el día con mis dos niños. Entre el colegio, sus actividades, mi trabajo, supermercado y la casa, no me quedan ni tiempo ni ganas (ríe), aunque creo que si realmente quisiera algún deporte, podría hacerlo.

¿Y la mejor crema para tonificarlo?

La verdad no uso una específica para eso, sí una que me ayuda a humectar la piel.

Zona del cuerpo que es tu "pesadilla":

Te diría que mis piernas.... Son cortitas.

Infaltables de tu cosmetiquero de viaje:

Mi Clarisonic para limpiar y mejorar aspecto de mi piel, máscara para pestañas, y base Mac.

Tu aroma preferido:

El del cuello de mis niños. Y un nuevo perfume que descubrí de Mac que es exquisito y muy fresco: se llama Turquatic.

¿Tu mayor arma de seducción?

¡Deberían decirlo otros! Que monos decirlo yo... Podría ser lo NO grave. La simpatía creo.... ¡Suena agrandado!

Peor error estético que has cometido:

Chasquilla .... ¡Me queda pésimo!

Alimento imprescindible en tu dieta:

Jamón de pavo y Coca Light heladísima ¡en lata!

Y el que erradicaste para cuidar la línea:

Papas fritas y las galletas de colaciones de mis niños.

