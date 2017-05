Belleza, colores y tendencias, es la nueva apuesta de Pamela Grant, con lo cual busca recuperar el liderazgo en una categoría muy agresiva y que evoluciona rápidamente.

En un evento privado en Alto San Francisco, con la asistencia de clientes, medios y personas del mundo del maquillaje, Pamela Grant presentó a su nuevo rostro oficial Mayte Rodríguez, quien se suma a un completo plan de reposicionamiento de marca que la compañía comenzó hace algunos meses.

La marca que se encuentra en un proceso de renovación y consolidación en la Categoría Beauty, presentó su nueva campaña Me by Me, que invita a las mujeres a descubrir su propio sello y a ser ellas las autoras de su propia Belleza. Además lanzó un nuevo mix de productos donde destacan labiales, máscaras y bases de maquillaje, entre los que destacamos los nuevos Labiales Líquidos LIPS COLOR, en 7 tonos Intense y en 6 Tonos Matte.

Para conocer más de todos los nuevos productos y otras novedades visita Pamelagrant.cl

