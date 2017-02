La gracia del cabella está en jugar con él, y eso es algo que Vesta Lugg se toma muy en serio.

Días atrás estrenó un blorange, la mezcla entre rojo, rosado y naranjo, en la alfombra roja de Viña del Mar, y ahora sorprendió de nuevo, pero un tono todavía más radical: el naranjo.

Vesta Lugg tiene osadía cuando se trata de cambiar de look y le encanta desafíar con sus propuestas, sobre todo de coloración.

"Orange is the new black", escribió la ex rubia con el siguiente video de su nuevo look.

DESCUBRE MÁS:

Orange is the new black 🍊 by @ibarriaa Una publicación compartida de Vesta Lugg (@vestalugg) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 9:48 PST

Orange Hair, don't care 🔥💥 by @ibarriaa Styling @esteban_pomar • @topshop_chile Ph @patricioroldan Una publicación compartida de Vesta Lugg (@vestalugg) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 2:42 PST

Cuando tu pelo y la pared combinan • When your hair matches the wall • #ThisIsOffTheWall • @vans_chile Una publicación compartida de Vesta Lugg (@vestalugg) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 10:04 PST

Dos pelirrojas/anaranjadas y un @crissancheztv sonriente 🍊 @basauri #MuyBuenosDias @tvn #Vestauri #Begoñesta Una publicación compartida de Vesta Lugg (@vestalugg) el 23 de Feb de 2017 a la(s) 6:00 PST

¿Te gusta el nuevo color de Vesta?

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Ciudades icónicas hechas anillos, el accesorio perfecto para las viajeras de corazón