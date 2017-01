Estación makeup: La columna de Sole Donoso. Instagram: @soledonosomkp Web: www.soledonoso.cl

Al fin reinan los días de sol, y vemos cómo se acercan las tan ansiadas vacaciones. O al menos fines de semana de sol y agua. En esta época tenemos la piel algo más bronceada, queremos estar fresquitas pero seguir viéndonos lindas, y dedicarle el menor tiempo posible para aprovecharlo "de guata" al sol o descansando.



Yo además tengo el tremendo desafío –si me voy a cualquier lado– de llevar lo más compacto y necesario posible, pues con dos niños, hasta ir a la casa de la abuela se parece casi a una expedición al Tíbet.

Por lo tanto, les contaré cuáles son mis favoritos e infaltables beauty de verano:

Primero que nada la protección de la piel; soy bien mañosa a la hora de protegerme el rostro, tiene que ser algo liviano, no graso y fácil de esparcir y absorber. En este minuto estoy enamorada del protector Fusion Water, de ISDIN, que además de resistir el agua es muy líquido, nada de graso y con una fórmula que aún sudando no irrita los ojos; también lo uso en el rostro de mis niños, quienes siempre se quejan de dolor de ojos.

Para refrescarme y mantener hidratada la piel soy fan absoluta de las aguas termales; me encanta la de Avène, llevo varios años usándola, tanto para el calor como para fijar mi maquillaje en invierno. En esta época estival suelen vender sets que traen la versión chiquita, ideal para carteras atestadas.

En verano uso menos maquillaje, pero me niego a abandonarlo por completo. Como me bronceo fácil juego más que nada con los ojos; primero delineo con un lápiz waterproof y difumino levemente con el dedo. Los de 24/7 de Urban Decay son deliciosos, muy cremosos para aplicar pero una vez secos, ¡no se mueven con nada! Además tienen una gama de colores increíbles, en verano uso verdes, turquesas y unos cobre hermosos. Eso sí, hay que dejarlos bien tapados (peco de descuidada con las tapas) para que no se estropeen. A eso sumo una máscara de pestañas también waterproof, para que me mantenga el ojo bien enmarcado y las pestañas bien arriba; un clásico de todos los tiempos es la Colossal, de Maybelline, favorita de muchas.

Si bien no es mi caso, algunas jamás abandonan la base, ya sea por costumbre, alguna imperfección o requerimiento laboral. Para estos casos recomiendo sin dudar la base waterproof de MA.C, larguísima duración, buena cobertura y lindo acabado, que resistirá todas las inclemencias que el sol te pueda producir.

Los labios son otra oportunidad para jugar con color. Hay variados hidratantes que contienen en su fórmula protección solar. Si no, algún brillo con color ayudará de todas maneras a tener un look muy fresco y entretenido. Si les gustan los brillos, prueben los Juicy Shaker, de Lancôme, son a base de aceites esenciales con pigmento, por lo que hidratan y dan color, ¡pero cero pegotes!, además de tener aromas deliciosos.

Otra cosa que jamás me falta son algunos esmaltes de uñas. Estoy usando hace algún tiempo los Gel Couture, de Essie, que prometen un efecto gel pero con la facilidad del esmalte normal, sin lámparas y de fácil limpieza. ¡En realidad duran muchísimo!, y resisten bastante bien arena, niños, lavado, etcétera. Vienen en dos pasos, el color (dos capas) y luego un sellante que da brillo y protege. Son fantásticos y en unos tonos lindos; ideal la línea en pasteles para las pieles más bronceadas y que se atreven a jugar un poco con el color.

Y para tí, ¿cuáles son los infaltables?

