Meteoróloga de profesión, 42 años, la mujer del tiempo en "Bienvenidos" (C13) es de las santiaguinas que sufre con las olas de calor. Aquí sus secretos.

Descríbete en máximo 140 caracteres:

Meteoróloga, agradecida de la vida, me siento protegida. Soy muy optimista y tengo un gran tesoro: mis hijos. Presentadora del tiempo en "Bienvenidos" de Canal13.

Qué prefieres ¿manicure o pedicure?

Manos, pero en el verano es full necesario andar con los pies bellos.

DESCUBRE MÁS

Describe tu rutina básica de belleza:

Para el pelo uso una crema que protege del calor, Tigi Pro. Limpio e hidrato mi piel en la mañana y antes de acostarme, también uso bloqueador Vichi de rostro factor 50, todos los días del año.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

El labial que no puede ser muy pálido porque me veo muy blanca.

¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

El autobronceante, porque los últimos años he bajado la exposición al sol.

Deporte o ejercicio favorito para mantenerte:

Bicicleta y ahora estoy con electro-estimulación en EMS.

¿La mejor crema para tonificarlo?

Hay una crema de Knop buenísima que aprieta todo.

☉Disfrutando de los últimos días del 2016 ☉⛅ les deseo un buen jueves✌ @weide.cl #weidechile #shoes Una foto publicada por Michelle Adam (@michelleadamv) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 4:15 PST

¿Zona del cuerpo que es tu pesadilla?

Los muslos, por la celulitis que siempre quiere aparecer.

Infaltable en tu cosmetiquero de viaje:

Mi máscara de pestañas a prueba de agua y un hidratante de labios. Mi tip más importante es que utilizo siempre Rexona Clínical, la variedad Stress Control, que es el único antisudoral que me protege 100%.

Tu aroma preferido:

Bronceador de aceite de coco con playa y sol. Y los aromas dulces.

Hidratandome 💦para enfrentar el día de más calor ☉#queelcalornotedelate, siempre protegida con Rexona⛱ Una foto publicada por Michelle Adam (@michelleadamv) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 2:10 PST

¿Tu mayor arma de seducción?

La simpatía y el buen humor.

Peor error estético que has cometido:

Uff, muchos, por ejemplo, usar pantalones capri pero anchos, a mí no me sirven.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Los huevos y verduras verdes.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Los chocolates y los lácteos.

En estos días de #calor ☉ lo ideal para nosotras es andar cómoda, yo quede fascinada con estos zapatos de @weide.cl #weidechile 👌son lindos y combinan con todo😁 Una foto publicada por Michelle Adam (@michelleadamv) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 2:11 PST

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Trabaja con el chacra de la energía del poder, la voluntad y el control

Y EN IMÁGENES

¡Limpia tu cuerpo! 15 alimentos detox que deberías consumir todo el año