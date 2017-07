Ojos intensos, tonos metalizados, colores vibrantes. ¿Te atreves a dar vida y glamour a las noches de invierno?

Por: Valeska Silva Pohl. Foto: Gonzalo Muñoz. Makeup: Sole Donoso. Modelo: María José Cabargas.

Si naturalmente tenemos unos ojos lindos, con forma atractiva o lindo color, o bien destacas por una de esas miradas "que hablan", ya tienes la mitad del terreno ganado. Porque nuestros ojos –con cejas incluídas– es uno de nuestros atractivos más poderosos, más aún cuando los destacamos con un buen maquillaje.

Tal como la moda, el makeup también es cíclico, y si en los 50 las actrices de Hollywood seducían con pestañas infinitas, en los 60 con el cat eye y en los 70 con las sombras perladas, hoy el maquillaje de ojos es una suma de todos los anteriores más los nuevos productos "high tech", como fijadores, iluminadores y primers, que permiten jugar libertad.

Durante años nos vimos casi obligadas a llevar el smoky eye en tonos tierra; esta temporada el abanico se abre para darle cabida a las sombras de color intenso, metalizadas, azules, verdes, grises, lilas vibrantes...

¿Cuándo usar una y otra? En general las sombras con brillo entregan un look más trabajado y glamoroso, y son especialmente rec

omendadas para utilizar de noche. En este caso, puedes elegir entre un maquillaje degradado o simplemente un solo tono intenso como protagonista. Burdeos, marrones, grises y crudos son los más usables por todas en su versión brillante.

Pero las sombras ya no son sólo polvos. Las marcas cosméticas no paran de investigar y lanzar nuevas fórmulas, algunas muy intensas, tanto en crema como tipo pigmentos, que además pueden usarse en los labios, generando un efecto increíble.

El maquillador de Givenchy, el brasileño Aguinaldo Silva –responsable del continente americano de la marca cosmética– señala que precisamente el invierno es la temporada "en que se 'producen' más los ojos, se busca un efecto más smoke, de destacar la mirada". De hecho Givenchy lanzó una gran gama de sombras con efecto metálico, "ideales para utilizar tanto en el día como en la noche, y que precisamente lo que aportan es mucha luz y color. La luminosidad es la clave en materia de maquillaje esta temporada", agrega. Se trata de una colección de sombras de textura cremosa, pero que al aplicarlas adquieren textura polvo, cuya ventaja es que son de larga duración.

El primer

Ya te lo hemos contado en otras ediciones. El primer (se dice praimer) es uno de últimos productos estrella del mundo cosmético. Primero apareció el de rostro, luego el de labios, y ahora también hay específicos de párpados. Para asegurar una correcta cobertura y duración del maquillaje, los expertos recomiendan empezar con un primer, y luego lo que desees, ya sean pigmentos, brillos o sombras. De esta manera conseguirás que el color se mantenga y no se "caiga" a lo largo del día o la noche. Se aplica sobre todo el párpado móvil, y usa un poco para delinear la parte inferior del ojo, bajo la línea de las pestañas, dejando una mirada intensa e inolvidable. El primer es además muy requerido por aquellas de piel y párpados grasosos. ¿Por qué? Porque en éstos la sombra se "craquela", acentuando las líneas o pliegues (horror, la piel se ve envejecida) y finalmente termina desvaneciéndose en pocas horas, sin importar de la mala o buena calidad que sea.

Pero entre tanto metalizado y colores vibrantes, no olvidemos que el efecto "cara lavada" también sigue presente. De hecho el diseñador Marc Jacobs lo utilizó en su última pasarela del NY Fashion Week otoño invierno. De acuerdo a la crítica especializada, lo hizo por dos motivos: focalizar toda la atención en la ropa, y por otro lado para demostrar que la belleza también se encuentra en una piel limpia de cosméticos. Pero cuidado, porque es simplemente un "efecto" que suena muy bonito en teoría, pero que se consigue con una base de maquillaje muy sutil o liviana –favoritas de los maquilladores profesionales– que empareja el tono y elimina imperfecciones, un poco de rubor en las mejillas y máscara de pestañas... Definitivamente, mucho más que una "cara lavada" después de la ducha...

Algunos trucos y tips:

* Si no tienes primer de ojos, aplica un poco de tu base de maquillaje en los párpados antes de las sombras. Este sencillo paso es uno de los trucos más usados por los maquilladores profesionales.

* Para no manchar el contorno de los ojos o la nariz con las sombras oscuras, aplica antes un poco de polvos sueltos; así la sombra no se pegará a la piel y no arruinarás el resto del maquillaje.

* Si no tienes buen pulso o mucha experiencia, olvídate del delineador líquido; mejor un buen lápiz delineador. El negro es un clásico, pero atrévete también con otros colores como verdes, azules y marrones.

* Para "agrandar" los ojos un buen truco es usar un delineador blanco en el borde inferior. Darás más luz a tu mirada y generarás la sensación de mayor tamaño.

1.- Bodyography en SALLY BEAUTY, $10.900. 2.- MAYBELLINE, $2.490. 3.- NATURA, $9.900. 4.- PETRIZZIO, $2.990. 5.- Essence, $1.790. 6.- AVON, $9.990. 7.- NARS, $21.990. 8.- RIMMEL, $3.590.

9.- NYX, $6.490. 10.- studio 64, 5.990.



.1.- Bobby brown, $22.000.

2.- catrice, $4.490. 3.- l.a. girl, $9.900. 4.- Bodyography en SALLY BEAUTY, $9.790. 5.- inglot, $7.900. 6.- ésiika, $4.000

