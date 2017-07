El frío llegó para quedarse por un rato, las necesidades cambian y, al contrario de lo que muchos creen, hay que intensificar algunos cuidados.

Por Sole Donoso. Instagram: @soledonosomkp Web: www.soledonoso.cl

Con los cambios de temperatura la piel tiende a deshidratarse fácilmente, y hay que tener especial cuidado con las zonas más expuestas y delicadas. Los labios, por ejemplo, tienden a sufrir muchísimo en esta temporada; se secan, agrietan y queman, por lo que es fundamental protegerlos y mantenerlos hidratados. Personalmente me gustan los hidratantes con alguna tonalidad; así, aparte de protegerlos, añado color a estos tan grises días.

Otras grandes damnificadas son las manos, ¿a cuántas se nos agrietan y parecieran ser de una mujer 20 años mayor? Tener a la mano una crema para aplicar varias veces al día es para mí un indispensable, más con mi trabajo y los niños, porque me las lavo muy frecuentemente. Mi favorita de todos los tiempos es la crema de manos de castaña, de Natura, simplemente deliciosa, con rico olor y una agradable textura, ¡la amo! Como la sequedad de mis manos es algo extrema, sufren también muchísimo mis cutículas. Una amiga que tenía lo mismo me recomendó la crema de cutículas de mantequilla de limón de Burt's Bees, ideal para ponerse cada vez que lo sientas necesario. Ayuda a mejorar la calidad de las uñas y cutículas y dura mucho, ya que se usa muy poca cantidad. Es una súper inversión si sientes que nada logra controlar la sequedad de esa zona.

Como es una época de sol escaso, también es una temporada ideal para realizarse tratamientos de rostro, porque es más fácil controlar la exposición a los rayos UV. Soy usuaria hace bastante tiempo de Glicoisdin, una crema con un porcentaje de ácido glicólico del Laboratorio Isdin, que ayuda a tener una apariencia más lisa, atenuar arrugas y manchitas. Yo la uso todas las noches y la combino con mi hidratante habitual (ojo, no puede usarse junto con productos que contengan retinoides ni vitamina C); es de intensidad baja, por lo que es importante ser constante, y no exponerse al sol durante su uso. Si lo haces, opta por un sombrero y protección solar 50.

Otro gran factor en Santiago y algunas otras ciudades de Chile es la contaminación extrema; la piel sufre también, por lo que comencé a usar la máscara de Kiehl's anti polución, que ayuda a proteger y redinsificar la piel. Después de la limpieza regular aplicas una capa gruesa de esta mascarilla y la dejas actuar durante unos minutos. Retiras el exceso y la dejas durante toda la noche; tiene componentes que ayudan a hidratar, iluminar y fortalecer. De seguro la amarán, y sólo con una o dos veces a la semana tendrán suficiente.

Otro gran tema que acarrea el frío es la flojera; porque sí, nos da frío aplicarnos cremas y hacer muchas otras cosas, por lo que tengo a la mano algunos productos que me solucionan un poco la vida y ayudan en la batalla. Primero que nada el pelo, mañana de frío polar ártico, la disyuntiva del lavado de pelo; mi salvador es el shampoo en seco, y la marca Batiste (en The Republic of Beauty) es de mis favoritos, de ricos olores y muy efectivos. No reemplazan al shampoo, pero pueden revivir una chasquilla o extender el lavado un día más. Se aplica sobre la raíz , yo lo masajeo y cepillo un poco, y listo; además, deja un volumen que me encanta

Hidratar el cuerpo, ¡que frío ponerse crema! ¿La solución? Los hidratantes bajo la ducha. Aplicas, enjuagas y listo, ideal para friolentas como yo. Nivea tiene uno muy rico que además no es nada de caro. No hay excusas para no hidratarse la piel.

Son muchos más los productos, en una próxima columna les seguiré contando, ¡espero les gusten!

